Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 10 août 2024 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO - La cagnotte du tirage Loto de ce samedi 10 août 2024 est évaluée à 4 millions d'euros après plusieurs cagnottes non remportées lors des derniers tirages. Les résultats seront disponibles sur cette page, dès 20h45.

Pendant les vacances d'été, saurez-vous saisir l'opportunité proposée par la Française des jeux (FDJ) à l'occasion du dernier tirage hebdomadaire du Loto ? Ce samedi 10 août 2024, vous pouvez en effet espérer remporter la somme de 4 millions d'euros. Les joueurs auront jusqu'à 20h15 pour valider leur grille s'ils souhaitent participer. Le tirage a généralement lieu après les JTs de 20 Heures, soit vers 20h45. La grille est vendue 2,20 euros, du moins, si vous vous contentez d'une grille avec une seule combinaison. Attention toutefois, si vous souhaitez cocher plus que les cinq chiffres et le numéro Chance nécessaires pour constituer une combinaison classique, le prix n'est pas le même et peut rapidement atteindre des sommets ! Les résultats seront disponibles sur cette page, dès 20h45.

Mais si vous voulez espérer remporter une telle somme, il faut d'abord jouer. Et les règles du Loto sont plutôt simples. Pour cela, il vous faut vous déplacer chez votre buraliste à qui vous achetez une grille sur laquelle vous choisissez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous avez coché les six bons numéros, les 4 millions d'euros seront à vous, à condition que personne d'autre n'ait coché les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers, il est également possible de jouer sur Internet.

Pour remporter les 4 millions d'euros lors de ce tirage du loto, il faut avoir " un peu " de chance. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cochez les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance -il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouvez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. A ce moment-là, vous êtes un gagnant du rang 2 et vous avez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouver de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.