Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 22 août 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. La Française des Jeux (FDJ) vous propose ce jeudi 22 août de remporter la somme de 20 euros par mois pendant 30 ans grâce à son nouveau tirage EuroDreams. Les résultats, eux, seront connus en début de soirée.

Ce nouveau tirage du jeudi 22 août vous permettra-t-il de devenir rentier ? La FDJ vous propose en effet de remporter la coquette somme de 20 000 euros par mois pendant 30 ans grâce à son tirage EuroDreams. Pour tenter votre chance, vous avez jusqu'à 20h15 pour choisir une combinaison de cinq numéros parmi les 40 proposés, ainsi qu'un numéro Dream sur les cinq à votre disposition. Les résultats, eux, seront connus en tout début de soirée.

Quand jouer ?

Prochain rendez-vous, lundi prochain. Lancé pour la première fois le lundi 30 octobre 2023 par la FDJ, le jeu de tirage EuroDreams promet aux joueurs d'empocher une rente de 20 000 euros par mois pendant... 30 ans. Plutôt sympa non ? Pour jouer, rien de plus simple. Il vous suffit de valider une grille moyennant la somme de 2,50 euros comme c'est le cas pour les tirages de l'EuroMillions, l'un des autres jeux phares de hasard de la FDJ. Six numéros parmi quarante, et un numéro Dream parmi cinq, sont nécessaires pour qu'une grille soit validée. Attention, vous n'avez que jusqu'à 20h15 le jour du tirage pour valider votre grille. Ensuite, il faudra vous armer de patience jusqu'à la publication des résultats, disponible en fin de soirée sur le site de la FDJ. Et qui sait, peut-être que la chance sera de votre côté...