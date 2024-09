Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 12 septembre 2024

EURODREAMS. La Française des jeux met en jeu un nouveau tirage EuroDreams, avec à la clé 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Il vous reste moins de deux heures pour tenter votre chance.

Vous le savez sûrement maintenant, le tirage du jeudi n'est pas comme les autres. Il en va de même pour ce soir du 12 septembre 2024. La Française des jeux (FDJ) vous propose de tenter votre chance pour gagner 20 000 euros par mois pendant 30 ans avec un nouveau tirage de l'EuroDreams. Un gain total qui s'élève à pas moins de 7 200 000 euros ! Pour jouer, il faudra acheter une grille à 2,50 euros chez votre buraliste (ou sur le site internet de la FDJ) et cocher six des 40 numéros, ainsi qu'un numéro complémentaire, avant 20h15. Et bonne nouvelle, même ceux qui n'ont pas trouvé la combinaison gagnante peuvent remporter un petit quelque chose. La FDJ indique que lors du tirage de lundi dernier, alors que le jackpot n'avait pas été remporté, il y a eu 575 802 grilles gagnantes. Par exemple, ceux ayant les six bons numéros sans le numéro complémentaire "Dream" ont gagné une rente de 2 000 euros par mois pendant cinq ans, soit 120 000 euros. Il en va de même pour le tirage de ce soir.

Comme tout jeu d'argent, le hasard est roi. En jouant à l'EuroDreams, vous avez une chance sur 19 millions de remporter le jackpot maximum. Toutefois, pour les quelque 575 802 autres chanceux de lundi, ils avaient une chance sur 4,66 de remporter un lot nettement moindre. Trois d'entre eux (dont deux en France) ont même remporté 2 000 euros par mois pendant cinq ans en cochant les six bons numéros ! La chance vous sourira-t-elle ce soir ? Il faudra attendre un peu avant de le savoir.

Amateurs de grosse cagnotte, vous ne serez pas en reste non plus demain. Pour le Super Loto du vendredi 13, la FDJ met en jeu un jackpot de 13 millions d'euros. Et cinquante grilles jouées seront tirées au sort et permettront à leur détenteur de gagner 20 000 euros. Et pas besoin d'attendre, vous pouvez d'ores et déjà jouer, chez votre buraliste ou sur le site internet de la FDJ. Il faudra payer une grille à 3 euros, au lieu des 2,20 habituels, et cocher cinq numéros sur les 49, ainsi qu'un numéro Chance entre 1 et 10. Résultats vendredi soir.