Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 19 septembre 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Un participant de ce nouveau tirage de l'EuroDreams est parvenu à remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Voici les résultats.

Le tirage EuroDreams a-t-il fait un heureux gagnant en France ? Dans un autre pays ? Selon la répartition des gains annoncée sur le site de la Française des jeux ce jeudi 19 septembre 2024, pas de grand vainqueur ce soir, mais un joueur est tout de même parvenu à parier sur les six bons chiffres de la combinaison gagnante. Seul le numéro Dream manquait à l'appel. Le participant remporte 2 000 euros par mois pendant les cinq prochaines années, de quoi mettre du beurre dans les épinards !

Tirage de l'EuroDreams du 19/09/2024

1 - 3 - 25 - 27 - 30 - 35 et le N°Chance 3

Lundi, la Française des jeux organise un nouveau tirage EuroDreams. En quoi ce jeu diffère-t-il des autres loteries proposées par la FDJ ? C'est du côté des gains qu'il faut regarder. En effet, alors qu'au Loto et à l'Euromillions le grand vainqueur reçoit la totalité du pactole d'un seul et même coup, devenant ainsi, du jour au lendemain, millionnaire, le jackpot de l'EuroDreams consiste plutôt au versement d'une rente durant plusieurs années. Tout dépend du rang du vainqueur. Au rang un, un gagnant pourra espérer toucher 20 000 euros par mois pendant trente ans. Il recevra 2 000 euros par mois pendant cinq ans s'il est l'un des gagnants du deuxième rang. Pour les autres rangs, les vainqueurs reçoivent en revanche la somme en une seule fois.

En ce qui concerne le fonctionnement, le tirage de l'EuroDreams ne diffère guère de celui mis en place pour les autres loteries. Il est ainsi possible de jouer chaque lundi et jeudi, jusqu'à 20h15 maximum, pour un tirage et des résultats révélés dans la soirée, aux alentours de 21h/21h30. En ne jouant qu'une grille avec une combinaison classique, le joueur doit s'acquitter de 2,50 euros.