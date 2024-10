Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 5 octobre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. 10 millions d'euros étaient mis en jeu par la FDJ pour le nouveau tirage du Loto, ce samedi 5 octobre 2024. Découvrez la combinaison gagnante sans plus attendre.

Pour son nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux (FDJ) a mis en jeu un jackpot de 10 millions d'euros ce samedi 5 octobre 2024. Une jolie cagnotte qui a continué de grandir ces dernières semaines, faute de vainqueur aux précédents tirages. Aucun jackpot du Loto n'a été remporté depuis trois semaines, au moment du Super Loto du samedi 14 septembre. Et pour cause, ce n'est pas une mince affaire : vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Le hasard a-t-il été plus clément ce soir ? Découvrez sans plus attendre la combinaison gagnante du jour, à savoir : les cinq numéros tirés au sort, le chiffre chance, ainsi que les dix codes gagnants, le Joker+ et l'option du second tirage.

Férus de paris, vous ne serez pas en reste dans les prochains jours et prochaines semaines. Mardi 8 octobre, la FDJ mettra en jeu 17 millions d'euros pour son tirage EuroMillions - My Million. À la fin du mois, pour Halloween le 31 octobre, un Super Loto de 13 millions d'euros sera organisé. 50 codes seront également tirés au sort et feront remporter 20 000 euros à leurs heureux propriétaires. Et vous pouvez d'ores et déjà jouer ! Mais qui dit tirage spécial, dit prix spécial : il vous faudra débourser 3 euros chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ pour y participer.