Tempête Kirk : encore des alertes, la Seine et Marne inondée... Les prévisions

Si les intempéries associées à la dépression Kirk s'affaiblissent ce jeudi, six départements demeurent en vigilance orange et un en rouge pour crues. Des orages pourraient éclater au nord de la Loire et en Normandie.

L'essentiel Ce jeudi matin, la tempête Kirk touche à sa fin, mais 6 départements demeurent en vigilance orange et un, la Seine-et-Marne, est placé en vigilance rouge pour crues par Météo France dans son dernier bulletin de 6 heures.

Retrouvez les prévisions détaillées avec le bulletin météo de La Chaîne météo, en vidéo en tête d'article.

En matinée, la perturbation va s'éloigner par les frontières est de la France, même si le temps devrait rester agité en Corse ce matin. "Du vent de sud-ouest souffle à 60/70 km/h et jusqu'à 100 km/h sur le relief corse", précise Météo France.

Sur le reste du pays, des averses prennent localement un caractère orageux au nord de la Loire à partir de cet après-midi. Des averses seront fréquentes sur l'ouest du Massif central et sur le Pays basque, où elles peuvent donner des cumuls localement jusqu'à 40 mm.

Le gestionnaire du réseau de distribution Enedis a indiqué que 65 000 foyers étaient privés d'électricité. Parmi eux, 16 000 se trouvent dans les Pyrénées-Atlantiques.

Sur les côtes méditerranéennes, la tempête a provoqué une forte houle et causé la mort d'un plaisancier au large de Sète (Hérault), "un habitant de la commune âgé de 70 ans dont le voilier a chaviré", précise France Bleu.

Retrouvez les prévisions détaillées avec le bulletin météo dans la vidéo en tête de notre article.

L'application Windy modélise les données météorologiques et permet de visualiser la tempête Kirk et sa progression. Ici sont visibles les rafales de vent et leur évolution.

En direct

10:21 - La situation en Corse L'épisode de vent en Corse se renforcera dès le début d'après-midi, vers 14 heures. Des rafales sont attendues entre 9à et 100 km/h sur la Balagne et 100 et 120 km/h sur le Cap corse. "Le vent se renforce aussi sur la montagne Corse et la partie sud de l'île avec des rafales de 120-130 km/h sur les crêtes et de violentes rafales entre 100 et 110 km/h dans les secteurs de Solenzara et Porto-Vecchio", indique La Chaîne Météo. Le pic sera atteint dans la soirée avec des rafales de 130-140 km/h sur le cap Corse. "La région bastiaise pourra subir des rafales de 90-100 km/h. En Balagne et dans les secteurs de l'île rousse, les rafales atteindront 100 à 120 km/h. L'extrême sud de l'île subira des rafales de 100-110 km/h", conclut La Chaîne Météo, ce jeudi. 09:56 - "Le phénomène de crue se poursuit", prévient le préfet de Seine-et-Marne En Saint-et-Marne, "la pluie s'est arrêtée, mais le phénomène de crue se poursuit. Vigilance rouge pour le tronçon Grand Morin aval. La circulation des transports scolaires est interdite ce jour en Seine-et-Marne", indique le préfet du département sur X. De son côté, Météo France conseille de rester chez soi, se tenir informé auprès des autorités, ne pas utiliser sa voiture et d'évacuer "uniquement sur ordre des autorités en emportant (son) kit d'urgence". 09:34 - 65 000 foyers privés d'électricité Ce jeudi à 8 heures, 65 000 foyers restaient encore privés d'électricité, indique Enedis au quotidien Le Parisien. 16 000 foyers sont touchés dans les Pyrénées-Atlantiques, 9 500 dans le Doubs, 4 900 dans le Jura et 4 500 dans l'Ain. 08:55 - Seine-et-Marne : un mois de précipitations en quelques heures Le département de la Seine-et-Marne est placé en vigilance rouge crues ce jeudi par Météo France. Ce qui est notamment du à la crue exceptionnelle du cours d'eau du Grand Morin. Avec un niveau à 3,3m, la crue déjà impressionnante du 27 septembre dernier est dépassée. Au total, 60mm de pluie sont tombés ces dernières heures dans la zone, soit l'équivalent d'un mois de précipitations. 08:31 - Des orages prévus de la Normandie au Grand-Est Cet après-midi, les averses devraient prendre un caractère orageux de la Normandie au Grand-Est. Elles seront également fréquentes sur l'ouest du Massif central et sur le Pays basque, où elles peuvent donner des cumuls localement jusqu'à 40 mm", précise Météo France. Le pourtour méditerranéen sera lui épargné ce jeudi, tout en conservant un temps relativement venteux. 08:19 - Des rafales jusqu'à 140 km/h sur le cap Corse En Corse, le temps restera perturbé ce jeudi matin. Des pluies modérés devraient s'abattre sur la façade ouest de l'île et du vent de sud-ouest soufflera à 60/70 km/h et jusqu'à 100 km/h sur le relief corse. "Cet après-midi, le vent se renforce nettement à partir de 14 heures et souffle en fortes rafales à 90-100 km/h sur la Balagne et entre 100 et 120 km/h sur le Cap corse", précise Météo France. Des rafales jusqu'à 130 km/h sont même attendues en montagne sur la partie sur de l'île, sur les crêtes "et de violentes rafales entre 100 et 110 km/h dans les secteurs de Solenzara et Porto-Vecchio. Ce soir, le pic de vent sera atteint avec des rafales de 130-140 km/h sur le cap Corse", conclut la station météorologique. 08:13 - La Seine-et-Marne en vigilance rouge ce jeudi Ce jeudi matin, six départements sont placés en vigilance orange crues par Météo France : la Vendée, les Deux-Sèvres, l'Orne, la Sarthe, l'Eure-et-Loir et la Meurthe-et-Moselle. La station météorologique place également, et comme depuis ce mercredi en fin de journée, le département de la Seine-et-Marne en vigilance rouge, aussi pour crues. 09/10/24 - 23:36 - "Le plus gros cumul [de pluie] d'une journée d'automne depuis 1920" enregistré à Paris FIN DU DIRECT - Les images de la France touchée par de fortes précipitations ce mercredi ont été nombreuses. Si les champs inondés ou les rues de Noirmoutier sous les eaux ont largement été relayés, Paris n'est en reste. Comme l'indique sur X le météorologiste Guillaume Séchet, la capitale a enregistré 65 mm de pluie depuis mercredi matin. C'est "le plus gros cumul d'une journée d'automne depuis 1920 !" assure-t-il. 09/10/24 - 23:03 - 26 départements toujours en vigilance dans la nuit de mercredi à jeudi Outre les Alpes-Maritimes, toujours placées en orange pour pluie-inondation et crues, Météo-France garde en vigilance orange 24 autres départements situés dans la moitié nord de l'Hexagone en alerte pour différents motifs : pluie-inondation, crues et vent. La Seine-et-Marne, elle, reste en vigilance rouge. Toutefois, la plupart des alertes devraient être levées au cours de la nuit. La fin de l'alerte pluie-inondation est annoncée pour 3 heures du matin jeudi, quand celle concernant les vents court jusqu'à 6 heures du matin. En revanche, les alertes crues ne devraient pas être levées tout de suite car, on le sait, l'évacuation de l'eau de pluie tombée met un certain temps. 09/10/24 - 22:38 - L'Assemblée nationale "prend l'eau !" Plusieurs députés, parmi lesquels celui de la Somme, François Ruffin, ont diffusé mercredi soir des images et vidéos de l'eau s'infiltrant dans l'un des bâtiments de l'Assemblée nationale alors que la tempête Kirk continue de balayer le pays.

Une tempête balaye les terres françaises depuis ce mercredi 9 octobre. L'ouragan Kirk qui évolue en plein océan Atlantique, rétrogradé en catégorie 1/5, continue de s'affaiblir pour devenir une tempête extratropicale, et c'est cette tempête Kirk souffle sur la France d'ouest, encore ce jeudi. La tempête Kirk a d'abord frappé le golfe de Gascogne mercredi avant de toucher un large quart nord-ouest puis de glisser progressivement vers le nord-est. La dépression suit un axe diagonale allant de la Vendée, dans les Pays de la Loire, jusqu'en Lorraine, dans le Grand Est.

Ce jeudi 10 octobre, Météo-France a placé 6 départements en vigilance orange pour la journée de jeudi : Vendée, Deux-Sèvres, Orne, Sarthe, Eure-et-Loir et Meurthe-et-Moselle pour "crues". Et un en vigilance rouge, également pour "crues" : la Seine-et-Marne, par Météo France.

Des vents violents en Corse

En Corse, le temps restera perturbé ce jeudi matin. Des pluies modérés devraient s'abattre sur la façade ouest de l'île et du vent de sud-ouest soufflera à 60/70 km/h et jusqu'à 100 km/h sur le relief corse. "Cet après-midi, le vent se renforce nettement à partir de 14 heures et souffle en fortes rafales à 90-100 km/h sur la Balagne et entre 100 et 120 km/h sur le Cap corse", précise Météo France. Des rafales jusqu'à 130 km/h sont même attendues en montagne sur la partie sur de l'île, sur les crêtes "et de violentes rafales entre 100 et 110 km/h dans les secteurs de Solenzara et Porto-Vecchio. Ce soir, le pic de vent sera atteint avec des rafales de 130-140 km/h sur le cap Corse", conclut la station météorologique.

Les vents générés par la tempête Kirk devraient être le principal danger, ces derniers peuvent provoquer des chutes d'arbres ou d'objet. En cas de vigilance, il est recommandé de protéger sa maison et de fixer ou de rentrer tout objet extérieur susceptibles d'être emportés. Il est aussi préférable de limiter ses déplacements et de rester informé de la situation via les autorités. Les risques sont d'autant plus importants lorsque des fortes pluies s'ajoutent aux vents violents.

Averses sur le Massif Central et le Pays basques, orages en Normandie et dans l'Est

En Seine-et-Marne, la vigilance rouge pour "crues" peut engendrer plusieurs conséquences. Des crues très importantes sont possibles y compris dans les zones rarement inondées, les conditions de circulation peuvent être rendues extrêmement difficiles sur l'ensemble du réseau routier ou ferroviaire, des coupures d'électricité plus ou moins longues peuvent se produire mais encore des phénomènes de rupture ou de débordement de digues peuvent se produire.

Sur le reste du pays, un vent d'ouest sensible s'établit sur la plupart des régions, le ciel de traîne est actif et donne des averses qui prennent localement un caractère orageux au nord de la Loire l'après-midi. Les averses sont également plus fréquentes sur l'ouest du Massif central et sur le Pays basque, où elles peuvent donner des cumuls localement jusqu'à 40 mm. Sur le pourtour méditerranéen, le vent souffle en rafales jusqu'à 60 à 80 km/h près de la Méditerranée, dégageant le ciel.

"La tempête Kirk s'évacuera vers l'Allemagne et l'on retrouvera un temps moins agité sur la France. Les nuages resteront nombreux s'accompagner d'averses du sud-ouest au nord-est. Quelques fortes rafales pourront encore se produire en début de matinée en région Grand Est. Mistral et tramontane se lèveront en Méditerranée", précise La Chaîne Météo. À 6h10 ce jeudi matin, les relevés de précipitations effectués par Météo France indiquent 80mm à Montigny le Bretonneux (78), 79 mm à Noirmoutier (85), 73 mm à Nantes (44), 70 mm à Paris-Montsouris (75) et il est tombé très localement 120 à 130 mm sur les Alpes Maritimes.