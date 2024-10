Tempête Kirk : vents jusqu'à 150 km/h, inondations... les prévisions et départements touchés

Un nouvel épisode de mauvais temps se met en place à partir de ce mercredi matin. Avec le passage de la tempête Kirk, les vents vont se renforcer et les pluies durables pourraient provoquer des inondations.

La météo est loin d'être au beau fixe cette semaine. Après l'épisode cévenol qui a touché la moitié sud de la France en début de semaine, c'est une tempête qui va balayer les terres françaises à partir de ce mercredi 9 octobre. L'ouragan Kirk qui évolue en plein océan Atlantique, rétrogradé en catégorie 1/5, continue de s'affaiblir pour devenir une tempête extratropicale, et c'est cette tempête Kirk qui va souffler sur la France d'ouest en est entre mercredi et jeudi selon les prévisions météorologiques.

La tempête Kirk devrait frapper le golfe de Gascogne à partir de ce mercredi et toucher un large quart nord-ouest avant de glisser progressivement vers le nord-est. La dépression devrait suivre un axe diagonale allant de la Vendée, dans les Pays de la Loire, jusqu'en Lorraine, dans le Grand Est. Météo-France a placé 30 départements en vigilance orange pluie-inondations pour la journée de mercredi, à partir de 6 heures du matin. En parallèle de ces départements qui se trouvent dans l'axe touché par la dépression Kirk, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ont également été placés en vigilance orange pour vent, au même titre que le Rhône et la Loire.

La trajectoire de la tempête Kirk s'est affinée mardi, même si elle peut encore évoluer et se préciser. D'autres incertitudes planent toujours sur l'intensité du phénomène. L'application Windy modélise les données météorologiques et permet de visualiser la tempête Kirk et sa progression. Ici sont visibles les rafales de vents et leur évolution. Il est possible d'observer les simples vents et l'accumulation des vents en choisissant le filtre adéquat avec le bouton en haut à droite de l'image.

Des rafales à plus de 150km/h attendues en montagne

La tempête Kirk va apporter des vents violents. Les rafales pourraient atteindre les 100 à 110 km/h dans les vallées et les plaines sans affaiblissement significatif attendu en cours de route entre les régions de l'ouest et celles de l'est. Les vents tempétueux concerneront aussi les Pyrénées avec des rafales plus puissantes allant de 120 à 150 km/h sur les crètes. "Avec le passage de la dépression Kirk, le vent basculera brutalement à l'ouest en fin de journée avec encore des rafales proches de 100 km/h", précise Météo France dans son bulletin du mercredi 9 octobre. Sur la Loire et le Rhône, on attend 100 à 110 km/h temporairement en vallée du Gier et sur le sud et l'est Lyonnais.

Les vents générés par la tempête Kirk devraient être le principal danger, ces derniers peuvent provoquer des chutes d'arbres ou d'objet. En cas de vigilance, il est recommandé de protéger sa maison et de fixer ou de rentrer tout objet extérieur susceptibles d'être emportés. Il est aussi préférable de limiter ses déplacements et de rester informé de la situation via les autorités. Les risques sont d'autant plus importants lorsque des fortes pluies s'ajoutent aux vents violents.

Des pluies abondantes et des risques d'inondations

En plus des vents tempétueux, la dépression Kirk devrait amener des pluies abondantes dans une large partie nord-ouest du pays. "Des pluies continues et soutenues vont concerner les régions s'étendant de la Vendée et des Pays de Loire jusqu'à la région parisienne, le sud de la Picardie et à Champagne-Ardennes", prévoit Météo France. La Chaîne Météo annonce des pluies plus fortes en Poitou-Charentes de 17h à 22h, puis sur le Centre et le bassin parisien plutôt de 18 h à 01 h du matin, puis de 22 h à 03 h du matin jeudi pour le quart nord-est. "Des inondations sont probables ainsi qu'une hausse générale des cours d'eau de ces bassins versants (Seine amont notamment)", précise La Chaîne Météo.

"Les cumuls sur l'ensemble de la journée seront très importants, ils pourront atteindre 50 à 70 mm sur le bassin parisien et Champagne-Ardennes et 60 à 80 mm, voire localement 90 mm en se dirigeant vers les Pays de Loire et la Vendée", précise Météo France. Des quantités qui tombent habituellement en un mois. Ces précipitations se produiront "dans un contexte de sols déjà très humides et pourront donc provoquer des inondations", ajoute l'agence météorologique.