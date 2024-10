Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 8 octobre 2024, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage de ce mardi 8 octobre vous permettra-t-il d'empocher plusieurs millions d'euros ? Réponse à l'heure des résultats.

L'euphorie ne sera clairement pas la même que vendredi dernier. Une semaine après avoir lancé un méga-jackpot, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient un gros lot toujours plus gros, avec 162 millions d'euros à la clé. Si quelqu'un est parvenu à trouver les résultats gagnants, le joueur n'avait malheureusement pas tenté sa chance dans l'Hexagone. Quoi qu'il en soit, pour ce nouveau tirage Euromillions, la cagnotte minimale sera mise en jeu. Comme il s'agit tout de même de l'Euromillions, les joueurs pourront encore espérer remporter la coquette somme de 17 millions d'euros. Avis aux amateurs, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15.

En ne jouant qu'une combinaison lors du tirage Euromillions, un joueur a une chance sur plus de 139 millions d'euros de trouver tous les résultats gagnants. C'est peu, mais il existe des moyens d'augmenter ses chances. La première solution reste toutefois onéreuse et pas nécessairement conseillée : il s'agit de jouer pour un même tirage plusieurs combinaisons. Comptez jusqu'à neuf chiffres et trois numéros étoile cochés sur une même grille. Si cela augmentera clairement vos chances de remporter un petit quelque chose, il vous faudra toutefois dépenser… 945 euros pour s'offrir une telle grille. Un coût qui pourrait s'avérer un peu frustrant si votre gain final était de seulement cinq euros. Autre option : jouer au Loto. À ce jeu de hasard, en ne jouant qu'une combinaison de base, un joueur a une chance sur plus de 19 millions d'euros de remporter le gros lot. Mais les gains proposés à cette loterie sont bien moins intéressants qu'à l'Euromillions…