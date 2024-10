Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 28 octobre 2024, 2 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Pour ce nouveau tirage du Loto, deux millions d'euros sont à remporter. Trouverez-vous les résultats ?

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Si ce lundi soir le jackpot mis en jeu n'a rien d'extraordinaire puisqu'il s'agit de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu, jeudi, alors qu'en temps normal aucun tirage Loto n'est organisé ce jour-là, la Française des jeux proposera un Super Loto d'Halloween. Treize millions d'euros seront mis en jeu, mais aussi 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance pour ce rendez-vous qui s'annonce riche en émotions !