Grèves de décembre 2024 : les fonctionnaires ce 5 décembre... avant d'autres dates de mobilisation

Un important mouvement de grève va avoir lieu ce jeudi 5 décembre dans la fonction publique : les écoles devraient être particulièrement concernées. D'autres mobilisations sont prévues pour les jours qui suivent.

Au cours du mois de décembre, de nombreuses mobilisations sont annoncées. Les dates de manifestations vont se multiplier dans les jours à venir. Un important mouvement de grève porté par les syndicats de la fonction publique est prévu pour ce jeudi 5 décembre. Les agriculteurs, mobilisés depuis le 18 novembre, vont, quelques jours plus tard, accélérer le mouvement. La SNCF a, pour sa part, lancé une grève le 21 novembre et cela pourrait rapidement reprendre pour une durée indéterminée. Voici le calendrier des prochaines mobilisations.

5 décembre : importante grève dans la fonction publique mais pas que...

"Les organisations syndicales CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP appellent les agent·es de la Fonction publique à une journée d'action, de rassemblements, de manifestations et de grève sur l'ensemble du territoire le 5 décembre 2024", ont-elles indiqué dans un communiqué publié le 14 novembre.

"Gel des salaires, 3155 suppressions de postes, jours de carence, mépris et prof-bashing… les raisons de la colère sont multiples pour les personnels", a écrit le FSU-SNUipp dans un communiqué. Les syndicats de l'Education nationale ayant confirmé leur mobilisation, de nombreuses classes pourraient être fermées ce jeudi et les cantines pourraient également être touchées.

SUD Éducation a même déposé un préavis de grève s'étendant du 21 novembre au 20 janvier 2025 concernant "l'ensemble des personnels travaillant dans les écoles, services et établissements scolaires". De son côté, l'organisation Force ouvrière estime qu'une seule journée de mobilisation ne suffira pas et prévoit "trois jours de grève pour trois jours de carence", les 11, 12 et 13 décembre.

La police municipale ou encore le personnel hospitalier répondront aussi présents à l'appel à la grève. Toutefois, cette mobilisation ne devrait pas perturber l’accueil des patients dans les hôpitaux. Les services administratifs dans les mairies et les conseils départementaux ou régionaux pourraient également être perturbés. Les agents de France Travail devraient également participer à la grève.

A la même date, l'ensemble des syndicats de l'énergie ont appelé les salariés du secteur à la grève, notamment pour revendiquer une hausse des salaires. La grève débutera la veille à 21 heures pour les équipes de nuit. La Direction générale de l’aviation civile a appelé, pour sa part, les compagnies aériennes à réduire leur activité de manière "préventive". Des vols seront ainsi annulés.

9 et 10 décembre : le retour des agriculteurs

La FNSEA a annoncé une nouvelle série de mobilisations le lundi 9 décembre et le mardi 10 décembre. Vendredi 29 novembre, au micro de RMC, le président du premier syndicat agricole, Arnaud Rousseau, a ajouté qu'elles se feront "autour du revenu, autour de la relation avec le prix de nos produits, notamment dans le cadre du début des relations commerciales, de la négociation avec les distributeurs".

Le mouvement se poursuit donc alors que la mobilisation des agriculteurs a commencé le 18 novembre après l'appel de la FNSEA et des JA, l'alliance syndicale majoritaire. Ils dénoncent notamment leurs conditions de travail ainsi que l'accord de libre-échange avec le Mercorsur. La Coordination rurale a rejoint le mouvement dès le 19 novembre avec des actions plus conséquentes, notamment le blocage de certaines routes comme l'A9 entre l'Espagne et la France et les blocages de centrales d'achats. Les mobilisations des agriculteurs sont diverses : barrages filtrants sur les routes, occupation de ronds-points et des routes, "feux de la colère", mobilisations devant les préfectures avec des déversages de fumier ou de déchets et d'autres actions plus conséquentes comme des blocages de routes et de centrales d'achats, des contrôles de marchandises. Le 28 novembre, ils s'étaient attaqués à des institutions publiques, dont l'Anses et l'Inrae, en érigeant des murs symboliques devant leurs entrées.

Aux mêmes dates la semaine prochaine, une grève aura aussi lieu dans l'ensemble des ports, annoncée par la Fédération nationale des ports et docks CGT. Ils dénoncent des risques liés à l'amiante et souhaitent des négociations sur les salaires. Cette grève pourrait affecter les activités de "chargement et de déchargement".

11 décembre : début d'une grève reconductible de la SNCF ?

L'intersyndicale de la SNCF avait appelé à une grève illimitée à compter du 11 décembre à 19h, en réponse à la confirmation du démantèlement de Fret SNCF au 1er janvier et pour dénoncer l'ouverture à la concurrence. Cependant, la menace d'une grève reconductible toutes les 24 heures dans les trains de la SNCF s'éloigne. Déjà jeudi 21 novembre, le mouvement de grève n'a été que peu suivi. Selon le syndicat de la CGT, un cheminot sur quatre était seulement en grève ce jour-là.

"Cette grève à Noël, les Français n'en veulent pas, on les comprend, et il n'y a pas de raisons surtout", a aussi déclaré Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, sur RTL. "Je suis assez dubitatif sur ce mouvement social, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres hypothèses possibles" que ce démantèlement, a annoncé le ministre délégué aux Transports François Durovray.

12 décembre : mobilisation des salariés

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a appelé les salariés à se mettre en grève le 12 décembre. Ils sont appelés à se mobiliser devant les usines et les préfectures. L'objectif : lutter contre les licenciements. "On appelle dès maintenant les salariés concernés par les plans de licenciement à se mettre en grève et à occuper leurs usines", a déclaré Sophie Binet en conférence de presse. La CGT incite également "les salariés à l'action pour défendre l'emploi et l'industrie", dénonçant la multiplication des plans sociaux ces dernières semaines en France.