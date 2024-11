Grève dans l'Education nationale : une mobilisation massive le 5 décembre

L'Education nationale et plus largement la Fonction publique manifesteront le 5 décembre 2024 pour exprimer leurs revendications face aux économies dans l'administration prévues par le gouvernement Barnier.

Après des annonces d'économies dans l'administration, un accord a été trouvé pour organiser une mobilisation et s'opposer aux mesures souhaitées par le gouvernement et le ministre Guillaume Kasbarian. Plusieurs organisations (CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP) ont appelé à une journée nationale "d'action" et de "grève" le 5 décembre 2024. Une action qui s'annonce massivement suivie dans la Fonction publique, notamment dans l'Education nationale. Plusieurs établissements ont déjà annoncé, ce jeudi, une fermeture la semaine prochaine en raison du mouvement social.

Les revendications de l'Education nationale

En cause ? Tout d'abord, l'allongement du délai de carence de la fonction publique à trois jours, contre un actuellement. Cette mesure constitue le principal axe de contestation dans la Fonction publique. "Le passage de 1 à 3 jours de carence et la baisse de l'indemnisation de l'arrêt maladie sont des mesures punitives comme si les fonctionnaires étaient coupables d'être malades alors même que les gouvernements successifs portent une lourde responsabilité dans la dégradation de leurs conditions de travail et, en définitive, de leur santé", précise un communiqué du FSU, UNSA Éducation, CFDT EFRP, CGT Educ'action, SNALC, SUD Éducation, en date du 18 novembre. Selon eux, la baisse du traitement engendrera une précarisation des agents, particulièrement chez les plus modestes et les femmes.

Ensuite, la grève sera l'occasion de réclamer l'abandon de la réduction de 100 % à 90 % de l'indemnisation des congés maladie des fonctionnaires. Aussi, "les 4 000 suppressions de postes annoncées vont encore dégrader le quotidien de nos collègues dans les écoles, collèges et lycées. L'École publique est à un point de bascule, ces mesures vont la pousser dans le vide", fustige le communiqué.

Fonction publique : "tous les personnels doivent être revalorisés"

Les organisations syndicales exigent purement et simplement le "retrait des mesures Kasbarian, le rétablissement de la GIPA, une revalorisation du point d'indice et la suppression du Pacte. Tous les personnels doivent être revalorisés, sans contreparties et un vrai statut doit être créé pour les AESH. Les suppressions de postes doivent être annulées, des postes doivent être créés pour diminuer les effectifs dans les classes et pour améliorer les conditions de travail de tous les personnels", peut-on lire. Pour rappel, le budget 2025 proposé par le Premier ministre Michel Barnier prévoit une économie à hauteur de 1,2 milliard d'euros sur la Fonction publique.