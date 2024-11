Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 20 novembre 2024, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. La chance sera-t-elle à nouveau au rendez-vous ce mercredi ? Cela fait deux tirages consécutifs qu'un joueur parvient à trouver les résultats du Loto. Jamais deux sans trois ?

Ces derniers tirages du Loto ont fait la joie de plusieurs joueurs qui sont parvenus à parier sur la combinaison gagnante. Ce mercredi 20 novembre 2024 sera-t-il à son tour marqué par une nouvelle victoire ? Réponse à l'heure du tirage Loto : les résultats seront connus vers 21 heures. En attendant, libre à ceux qui le souhaitent de tenter leur chance. 2,20 euros suffisent pour acheter une combinaison de base. Il est également possible de parier davantage de chiffres pour multiplier ses chances, mais le coût de la grille peut très vite grimper... Prudence est donc de mise.

Vous aimez les grosses cagnottes ? Sachez que vendredi 22 novembre, la Française des jeux et ses homologues européens organisent un incroyable tirage Euromillions. Alors que personne ne trouve les résultats depuis des semaines, 189 millions d'euros seront mis en jeu. Mais ce n'est pas tout, pour pimenter le jeu un peu plus encore, le tirage exceptionnel de 100 codes My Million, permettant tous de remporter un million d'euros chacun, est également prévu vendredi. Il y aura donc quoi qu'il arrive, que quelqu'un parvienne à remporter le gros lot ou non, 100 nouveaux millionnaires en Europe vendredi soir. Il est dès à présent possible de tenter sa chance... Et le mieux dans cette histoire est que le prix de la grille reste le même : 2,50 euros.