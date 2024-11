Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 26 novembre 2024, 212 millions d'euros remportés [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Il y a eu un grand gagnant ce mardi soir ! Êtes-vous l'heureux vainqueur du tirage Euromillions ? Découvrez sans plus attendre tous les résultats.

Ce mardi soir, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient le jackpot de vos rêves ! L'heure des résultats venue, on sait désormais qu'un petit chanceux est parvenu à mettre la main sur la combinaison gagnante du jour. Il ou elle remporte ainsi la coquette somme de… 212 448 937 euros. Malheureusement, ce participant au tirage Euromillions n'a pas tenté sa chance dans l'Hexagone, mais dans l'un des huit autres pays européens qui participent. Néanmoins, quatre grilles validées en France ont permis à leurs propriétaires de repartir avec 73 659,10 euros chacun ! Voici le résultat gagnant de ce mardi 26 novembre 2024 :

Tirage du 26/11/2024 7 - 11 - 25 - 31 - 40 Etoiles : 9 - 12

MyMillion : WM 610 1340

Vous n'avez pas de chiffres en tête à parier pour le prochain tirage Euromillions ? Pourquoi ne pas se baser sur les… statistiques. En effet, sur le site de la Française des jeux sont indiqués les pourcentages de sortie de chacun des chiffres. Qu'ils sortent très souvent ou au contraire quasiment jamais, voilà des critères qui pourraient éventuellement faire la différence, même si, gardons-le bien à l'esprit, l'Euromillions est un jeu de hasard avant tout !

Dans le tableau des statistiques, on peut constater que le 34 et le 35 sont les chiffres qui ont le plus souvent été tirés au sort avec, juste derrière eux, le 16. Le 1 et le 22 en revanche semblent avoir moins de chance. Du côté des numéros étoile, le 3 comptabilise pas moins de 104 sorties depuis le 4 février 2020. Le 5 et le 4, à l'inverse, sont ceux qui ont été le moins tirés au sort ces quatre dernières années. Reste à savoir si les chiffres les plus susceptibles de sortir sont ceux que l'on voit régulièrement dans les combinaisons gagnantes ou les autres…