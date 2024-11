Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 28 novembre 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams du jour fera-t-il de vous un rentier pour les 30 prochaines années à venir ? Réponse à l'heure des résultats.

Tirage EuroDreams oblige, de nombreux joueurs vont tenter leur chance ce jeudi 28 novembre 2024. À la clé d'une potentielle victoire ? Jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Le tout en ayant parié que 2,50 euros, prix d'une grille de base composée d'une combinaison de cinq chiffres et d'un numéro Dream. Les joueurs qui souhaitent participer au tirage ont jusqu'à 20h15 pour le faire. Les résultats EuroDreams seront communiqués ici même un peu plus tard dans la soirée, aux environs de 21 heures-22h30.

Tirage EuroDreams du 28/11/2024

Quels sont les prochains tirages à venir ? S'il est possible de jouer chaque lundi et chaque jeudi à l'EuroDreams, demain, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront un nouveau tirage de l'Euromillions, comme chaque mardi et vendredi. Dix-sept millions d'euros seront mis en jeu. Samedi, c'est un nouveau tirage du Loto qui sera organisé. Moyennant 2,20 euros, coût d'une grille classique, les joueurs pourront tenter d'empocher jusqu'à six millions d'euros. Avis aux amateurs, il est dès à présent possible de tenter sa chance pour l'un de ces deux autres tirages. Rappelons que dans tous les cas, aucun gagnant est garanti, et qu'il s'agit de jeu de hasard. Mauvais perdants s'abstenir donc ! Mais comme le souligneront les plus téméraires d'entre nous, qui ne tente rien n'a rien…