Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 5 décembre 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Y a-t-il eu un grand vainqueur à ce tirage EuroDreams ? Découvrez sans plus attendre les résultats du jour.

Comme pour chaque tirage EuroDreams, la Française des jeux proposait aux participants de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Reste qu'au vu des résultats, ce n'est pas ce soir qu'un Français pourra compter sur cette rente pour améliorer son quotidien dans les décennies qui viennent. En effet, il n'y a eu aucun vainqueur. Ni au rang un ni au rang deux. Les plus gros gagnants du jour ont trouvé cinq des six chiffres. Ils remportent 86,60 euros chacun. Faites-vous partie de ces petits chanceux ? Voici tous les résultats EuroDreams du jour :

Tirage EuroDreams du 5/12/2024

3 - 4 - 7 - 21 - 30 - 34 et le N°Dream 2

Le saviez-vous ? Un Super Loto se profile. Au programme, pas moins de 13 millions d'euros seront à remporter à cette occasion. Ce jackpot conséquent sera mis en jeu le vendredi 13 décembre 2024. Pour les uns, jour de malchance, pour les autres, au contraire, jour de chance, le Vendredi 13 n'est pas une journée anodine pour les amateurs de loteries et la Française des jeux ne manque jamais de marquer le coup. En plus des 13 millions d'euros en jeu, 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront exceptionnellement tirés au sort, contre 10 en temps normal. Une spécificité qui explique que la grille sera un peu plus chère qu'habituellement : 3 euros au lieu de 2,20 euros. À noter qu'il est dès à présent possible de tenter sa chance.