Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 6 décembre 2024, 39 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce dernier tirage Euromillions de la semaine, la FDJ propose 39 millions d'euros aux amateurs de jackpots. Quelqu'un trouvera-t-il les résultats ?

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 39 millions d'euros. Un gros lot qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés. En attendant de voir une telle somme être mise en jeu, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

La semaine prochaine, la Française des jeux organise un tirage exceptionnel ! À l'occasion du vendredi 13, porte-malheur pour les uns, mais porte-bonheur pour les autres, cette date est à chaque fois le moment pour les joueurs de loteries de tester leur chance. Pour ce Super Loto, la Française des jeux proposera 13 millions d'euros, ce qui, au Loto, représente une très belle cagnotte. Au-delà du gros jackpot, les joueurs pourront espérer remporter l'un des 50 codes permettant de gagner 20 000 euros. En temps normal, seulement 10 codes sont tirés au sort lors de chaque tirage du Loto. L'ambiance promet d'être au rendez-vous !