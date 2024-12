Mayotte frappée par le cyclone Chido : plus de 15 000 foyers privés d'électricité, deux morts

Un cyclone tropical intense d'une violence extrême frappe l'archipel de Mayotte. Les élus locaux déplorent une situation catastrophique, avec 15 000 foyers privés d'électricité.

"Mayotte n'a jamais connu une telle situation", a déclaré vendredi 14 décembre le président du conseil départemental, Ben Issa Ousseni. "L'heure est grave", alors que les habitants font face au passage de Chido, cyclone tropical intense. Des vents allant jusqu'à 200 voire 230 km/h sont attendus. Deux personnes sont mortes samedi sur le secteur de Petite-Terre.

Dès jeudi, les écoles ont été fermées sur l'archipel en raison de l'arrivée du cyclone. Les vents qui s'abattent sur Mayotte sont plus violents encore que ceux du cyclone Kamisy de 1984 qui avait fait des milliers de sans-abri et marqué la population du territoire, aujourd'hui le département le plus pauvre de France, note BFMTV. Dans la nuit de vendredi, le niveau d'alerte maximal avait été déclenché, soit l'alerte violette, qui appelait les habitants à un confinement strict, y compris des services de secours et de sécurité.

L'œil du cyclone est passé sur le nord de Mayotte tôt samedi 14 décembre, en se dirigeant vers les côtes du Mozambique, en Afrique. Le passage de l'œil provoque "une fausse accalmie", a averti la préfecture. Selon Météo France, Chido devrait maintenir une intensité significative sur l'archipel au cours des prochaines 36 heures.

Une réunion interministérielle prévue samedi soir

Et déjà, les dégâts se multiplient. Dans des vidéos partagés sur les réseaux sociaux, les habitants montrent des arbres déracinés par la violence des vents, des maisons se détruire ou se délabrer sous leurs yeux, avec des toits arrachés. "La situation est catastrophique", a déploré le président de l'association des maires de ce département français d'outre-mer, Madi Madi Souf. Selon la ministre de la Transition écologique démissionnaire Agnès Pannier-Runacher, "plus de 15 000 foyers sont coupés d'électricité", a-t-elle indiqué dans un post sur X.

L'alerte violette a été levée en fin de matinée samedi, rétrogradée en alerte rouge, afin que "les secours puissent porter assistance à ceux qui en ont le plus besoin", expliquait la préfecture. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire, a annoncé que "110 militaires de la sécurité civile et sapeurs-pompiers ont été envoyés et sont sur place". Il a ajouté qu'un deuxième envoi aurait lieu dimanche, avec 140 agents supplémentaires. Un avion A400M avec du fret humanitaire et des moyens de sécurité civile va également être envoyé "dès ce soir", a déclaré samedi le ministre démissionnaire des Armées Sébastien Lecornu.

"Face à la gravité de la situation à Mayotte", une réunion interministérielle de crise a lieu samedi soir, organisée par le Premier ministre François Bayrou, a indiqué Matignon. Le président Emmanuel Macron a également indiqué suivre "de près" la situation, et assure que "tout le pays est [aux] côtés" des Mahorais.