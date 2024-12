Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 20 décembre 2024, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour son nouveau tirage de l'Euromillions, la FDJ met en jeu 17 millions d'euros vendredi 20 décembre 2024. Il faut attendre encore un peu avant de connaître les résultats.

Défierez-vous le hasard ce soir en remportant le jackpot de l'Euromillions, mis en jeu par la Française des Jeux ? Car oui, jouer pour gagner les 29 millions d'euros de ce vendredi 13 septembre est à la fois simple - il vous suffit de sélectionner cinq nombres ainsi que deux étoiles - et incroyablement difficile : vous n'avez qu'une chance sur plus de 139 millions de toucher le gros lot. À noter : un code MyMillion vous est donné dès que vous jouez une grille. Lors de ce nouveau tirage, la FDJ tirera au sort un code parmi toutes les grilles mises en jeu. Le grand gagnant repartira avec un million d'euros. Et il vous reste encore quelques heures pour jouer. Après 20h15, les jeux seront faits, et vous pourrez découvrir les résultats.

Vous en avez assez du hasard, ou vous ne savez tout simplement pas quels numéros choisir ? Vous pouvez placer votre espoir dans les mathématiques. Sur son site, la FDJ met à disposition les statistiques du tirage de l'EuroMillions, dont les dernières combinaisons gagnantes et les numéros qui sortent le plus souvent. Selon l'entreprise, les numéros ayant été le plus tirés sont le 21, le 34, le 35, le 16 ou encore le 42. À l'inverse, le nombre ayant été le moins présent dans les combinaisons gagnantes est le 22. Mais là encore, attention : ce n'est pas une recette miracle. Les tirages restent le royaume de la chance.