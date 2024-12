Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 24 décembre 2024, 26 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroMillions. La somme exceptionnelle de 26 millions d'euros est mise en jeu pour ce tirage de Noël.

Tentez votre chance de remporter la somme exceptionnelle de 26 millions d'euros au tirage de Noël de l'EuroMillions, ce mardi 24 décembre. Quoi de mieux comme cadeau pour ces fêtes de fin d'année que cette somme mise en jeu par la Française des Jeux pour ce tirage particulier ? De quoi offrir un beau voyage à sa famille pour le Nouvel An ! En jouant à l'EuroMillions de ce soir, vous vous offrez la chance de changer votre vie et d'avoir à jamais un très bon souvenir des fêtes de fin d'année.

Pour jouer, c'est très simple. Rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux et remplissez votre grille ou demandez un flash. Vous devrez cocher cinq numéros dans la liste allant de 1 à 50, ainsi que deux étoiles allant de 1 à 12. Pour augmenter vos chances, vous pouvez jouer plusieurs fois ou remplir une grille multiple. Cette option vous coûtera plus cher, puisque vous cocherez plus de numéros. La grille classique coûte 2,50 euros. Vous pouvez aussi vous rendre dans un point de vente FDJ, mais attention à vous renseigner sur les horaires d'ouverture et de fermeture, particulièrement en cette soirée de réveillon de Noël.

Les résultats