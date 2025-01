Tempête Éowyn : alerte orange en Bretagne... et d'autres à venir ? Les prévisions détaillées

La tempête Éowyn doit surtout frapper l'Irlande, placée en alerte rouge, puis le Royaume-Uni, mais la France subira également le passage du phénomène dans une moindre mesure. Des vents allant jusqu'à 90 km/h et de fortes pluies sont attendus dans le nord-ouest de l'Hexagone.

La tempête Eowyn est arrivée sur les îles britanniques ce vendredi 24 janvier. Face à cet "événement météorologique dangereux, destructeur, qui causera des dégâts", l'ensemble du Royaume-Uni a été placé en état d'alerte, mais une vigilance rouge a été déclenchée pour l'Irlande du Nord. Une première depuis la mise en place du dispositif qui traduit la force de la tempête avec ses vents à 120 km/h et ses rafales comprises entre 170 et 200 km/h.

La France aussi va subir le passage de la tempête Eowyn ce vendredi, mais dans une moindre mesure. C'est essentiellement le nord-ouest du pays qui devrait être balayé par les vents estimés à 80 ou 90 km/h et les pluies qui pourraient donner entre 20 et 50 mm de précipitations, à commencer par la Bretagne. Dans cette région, la tempête "apporte des pluies durables et temporairement soutenues, en particulier ce soir lorsque la perturbation se réactive" précise Météo France. Pour l'heure, l'agence prévoit d'activer une vigilance orange pour pluie-inondation dans un seul département, le Morbihan, à partir de 18 heures et pour toute la nuit. Reste que tous les départements des Pays de la Loire, de la Bretagne, de la Normandie et des Haust-de-France sont placés en vigilance jaune. Météo France prévient que les cumuls de pluie dans ces départements sont encore incertains et qu'une "extension de la vigilance orange "pluie-inondation" à partir de la soirée de vendredi et la nuit de vendredi à samedi est donc possible".

La tempête Éowyn en Bretagne : quelles prévisions ?

Dans ses prévisions, La Chaîne Météo précise que si les vents pourront atteindre les 100-110 km/h sur les caps bretons les plus exposés, globalement, l'événement sera plutôt classique pour cette époque de l'année, avec des rafales comprises entre 70 et 80 km/h dans les terres, et ne devrait présenter aucun caractère dangereux. La pointe bretonne sera la première impactée, aux alentours de 3 ou 4 heures du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Des vagues de 6 à 7 mètres devraient frapper les côtes bretonnes, mais les faibles coefficients de marée limiteront la casse. Il ne devrait ainsi pas y avoir de submersions littorales, indique La Chaîne Météo. Les vents, qui souffleront toute la matinée de vendredi sur la Bretagne, devraient faiblir à la mi-journée.

De fortes pluies sont également prévues. Entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, jusqu'à 40 à 50 mm pourront tomber localement, rapporte Météo France, qui prévient : "Les cumuls de pluie seront à surveiller." La Chaîne Météo n'hésite pas, de son côté, à parler de "pluies copieuses" sur le quart nord-ouest du pays.

Après la Bretagne, direction les Hauts-de-France pour la tempête Éowyn

Passant par la Normandie, les vents atteindront vendredi en début d'après-midi, entre 12h et 15h, les Hauts-de-France, annonce La Chaîne Météo dans ses prévisions. Un passage éclair puisque l'accalmie est attendue vers 16 heures. Des pluies "relativement abondantes en 24 heures, mais non exceptionnelles", selon La Chaîne Météo, seront également au programme. Des précipitations à surveiller car elles présentent "un nouveau risque de débordements et de nouvelles crues pour les jours suivants [puisque] d'autres perturbations suivront", prévient sur ce point la chaîne. Les sols étant déjà saturés en eau, de nouvelles hausses des cours d'eau sont à redouter pour ce week-end, ainsi que la semaine à venir.