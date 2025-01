Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 25 janvier 2025 [EN LIGNE]

LOTO. La FDJ a mis en jeu 12 millions d'euros pour le nouveau jackpot du Loto, ce samedi 25 janvier 2025. Découvrez sans plus attendre les résultats du tirage.

Pour son nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux (FDJ) a mis en jeu un jackpot de 12 millions d'euros ce samedi 25 janvier 2025. Aucun jackpot du Loto n'a été remporté depuis le début de l'année, soit plus de trois semaines, au moment du Super Loto du mardi 31 décembre. Le hasard a-t-il été plus clément ce soir ? Découvrez sans plus attendre la combinaison gagnante du jour, à savoir : les cinq nombres tirés au sort, le chiffre chance, ainsi que les dix codes gagnants, le joker+ et l'option du second tirage.

Chaque semaine, la FDJ vous propose trois tirages du Loto, les lundis, mercredis et samedis. Le premier jackpot commence à 2 millions d'euros. S'il n'est pas remporté, il augmente d'un million d'euros pour le prochain tirage, chaque soir de jeu, jusqu'à ce que la cagnotte soit remportée. Et ce n'est pas une mince affaire ! Vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Pour jouer, rien de plus simple : acheter une grille, à 2,20 euros, et y sélectionner cinq nombres entre 1 et 49. Il vous faudra aussi choisir un sixième, le numéro chance, compris entre 1 et 10.

Et si vous ne souhaitez pas tout laisser au hasard, vous pouvez vous fier à un peu de mathématiques. La FDJ met en effet à disposition un tableau de statistiques des numéros sortis sur l'ensemble des tirages Loto. Les trois numéros tirés les plus souvent sont par exemple le 6, le 7 et le 31. Mais attention, si cette méthode peut débloquer toute panne d'inspiration quant au choix des numéros, elle n'est pas miraculeuse. Le Loto reste un jeu de hasard.