Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 31 janvier 2025, 28 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage de ce vendredi soir fera-t-il un heureux vainqueur avant le week-end ? Réponse à l'heure des résultats.

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 28 millions d'euros. Un gros lot qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés. En attendant de voir une telle somme être proposée, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

Le saviez-vous ? La Française des jeux organisera prochainement un Super Loto à l'occasion de la Saint-Valentin. Si les tirages Loto sont organisés les lundis, mercredis et samedis en temps normalement, exceptionnellement, cette semaine-là, la FDJ proposera un quatrième tirage le vendredi. Le 14 février prochain, pour la fête des amoureux, 13 millions d'euros seront donc mis sur la table. Mais ce n'est pas tout ! Alors que pour un tirage classique 10 codes à 20 000 euros sont tirés au sort, ce seront 50 codes qui seront tirés au sort à cette occasion. On sait d'ores et déjà qu'il y aura au minimum cinquante vainqueurs ce jour-là ! Avec tous ces gagnants en perspective, la FDJ a cependant augmenté le prix de sa grille. Comptez 3 euros au lieu de 2,20 euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance pour ce tirage.