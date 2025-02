Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 3 février 2025, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage Loto de ce lundi 3 février promet quatre millions d'euros au vainqueur. Mais quelqu'un parviendra-t-il à trouver les résultats ?

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Vous aimez les grosses cagnottes et les tirages Loto exceptionnels ? Bonne nouvelle ! Dans quinze jours aura lieu un Super Loto. À l'occasion de la Saint-Valentin, la Française des jeux proposera la semaine du 10 février non pas trois, mais quatre tirages Loto. En sus des tirages du lundi, du mercredi et du samedi, un Super Loto de 13 millions d'euros sera organisé le vendredi 14 février. Si l'éventuel grand vainqueur du jour pourra espérer repartir avec au moins 13 millions d'euros, cinq codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront également tirés au sort à cette occasion, faisant, de fait, au moins cinquante gagnants ! Attention cependant, contrairement à un tirage classique, la grille de base est vendue 3 euros, et non 2,20 euros. Ceux qui le souhaitent peuvent dès à présent tenter leur chance.