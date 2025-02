Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 3 février 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto de ce lundi 3 février promettait quatre millions d'euros au vainqueur. Mais quelqu'un est-il parvenu à trouver les résultats ?

Le tirage du Loto de ce lundi 3 février a-t-il fait de vous l'heureux millionnaire que vous ambitionniez de devenir lors de l'achat de votre grille ? Il semblerait que non. La répartition des gains, annoncée sur le site de la Française des jeux, est formelle : il n'y a eu aucun grand vainqueur du rang un ce lundi soir. En revanche, un joueur, ou peut-être une joueuse, est parvenu à cocher les cinq bons chiffres de la combinaison du jour. Seul son numéro Chance ne correspond pas au résultat gagnant du Loto. Il, ou elle, remporte tout de même 142 348,50 euros. Dix-neuf autres grilles permettent également à leurs propriétaires de repartir avec 1 828,60 euros. Voici tous les résultats Loto :

Tirage du 03/02/2025 27 - 29 - 32 - 44 - 48 / 8

Joker+ 8 795 334

Option 2nd tirage : 1 - 13 - 18 - 26 - 46

10 codes gagnants : A 8364 9198 - B 0937 2000 - C 4221 7530 - D 1154 2506 - E 1129 3370 - M 3765 2679 - P 2380 5355 - Q 7333 2967 - R 3711 8712 - S 4353 6751

Vous aimez les grosses cagnottes et les tirages Loto exceptionnels ? Bonne nouvelle ! Dans quinze jours aura lieu un Super Loto. À l'occasion de la Saint-Valentin, la Française des jeux proposera la semaine du 10 février non pas trois, mais quatre tirages Loto. En sus des tirages du lundi, du mercredi et du samedi, un Super Loto de 13 millions d'euros sera organisé le vendredi 14 février. Si l'éventuel grand vainqueur du jour pourra espérer repartir avec au moins 13 millions d'euros, cinq codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront également tirés au sort à cette occasion, faisant, de fait, au moins cinquante gagnants ! Attention cependant, contrairement à un tirage classique, la grille de base est vendue 3 euros, et non 2,20 euros. Ceux qui le souhaitent peuvent dès à présent tenter leur chance.