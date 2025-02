Des policiers attaqués à Paris par un homme porteur d'un large bout de verre

Deux policiers ont été pris pour cible par un homme devant la préfecture de police de Paris, ce mardi 4 février.

BFMTV, qui s'appuie sur des sources policières, rapporte qu'un homme a blessé deux agents des forces de l'ordre, ce mardi 4 février, devant la préfecture de Police de Paris, au coeur de la capitale. Aux alentours de 13h30, l'individu s'est approché d'un policier, qui se trouvait en position statique à l'entrée du bâtiment et a tenté de lui dérober son arme de poing; située à sa ceinture, selon les informations du média d'informations en continu. Selon la même source, il a été neutralisé rapidement, alors que trois autres policiers intervenaient pour l'aider. Selo, Le Figaro, qui cite le ministère public, l'assaillant était porteur d’"un morceau de miroir brisé".

Deux agents des forces de l'ordre ont été "légèrement blessés". L'un souffre d'une coupure à la main, l'autre a une fracture du doigt, rapporte Le Figaro. Un policier a également reçu un coup de poing au visage. Ils ont été pris en charge pour des soins. On ignore à ce stade pour quelles raisons cet individu, qui a indiqué être de nationalité soudanaise, a agi de la sorte et si ses intentions hostiles relevaient un caractère plus grave. Il a été interpellé pour être interrogé sous le régime de la garde à vue. Il doit être interrogé par un psychiatre. Une enquête a été ouverte et confiée à la direction de la police judiciaire.