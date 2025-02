D'où viennent vraiment les immigrés en France ? De nouveaux chiffres publiés

Le ministère de l'Intérieur a publié ce mardi 4 février son rapport annuel sur l'immigration. Certaines nationalités sont plus représentées que d'autres, notamment pour ce qui est des demandes de titre de séjour ou de renouvellement.

"La présence étrangère en situation régulière sur le territoire français a augmenté de 3,9 %" entre 2023 et 2024 selon le rapport du ministère de l'Intérieur sur l'immigration en France publié le mardi 4 février. Et effectivement, si on cumule le nombre de titres de séjours, de visas ou encore de demandes d'asile accordés, alors la tendance est à la hausse : le nombre de nouveaux titres de séjour a progressé de 1,8% et celui des titres renouvelés de 2,4%, le nombre de visas a grimpé de 16,8% tandis que les demandes d'asiles ont baissé de 5,5%. A noter que malgré cette hausse apparente, la part de personnes étrangères en France reste très minoritaire. En 2023, l'INSEE évaluait à 5,6 millions le nombre de personnes d'origine étrangère vivant en France sur une population totale de 68,1 millions.

Mais si le nombre d'immigrés venant en France augmente, toutes ces personnes ne viennent pas pour les mêmes raisons, en témoignent les différents documents permettant de séjourner légalement en dans le pays et surtout le profil des étrangers déjà présents et des nouveaux arrivants.

D'abord, des motifs familiaux et économiques

D'après le rapport du ministère de l'Intérieur le plus grands nombre d'autorisations à séjourner en France, à hauteur de 879 790 titres délivrés, a été accordé via des renouvellement de titre de séjours, c'est-à-dire à des personnes étrangères qui vivaient déjà légalement en France en 2023. Parmi ces personnes, une majorité a vu son titre renouvelé pour des raisons familiales (37%) et une autre grande partie a avancé des motifs économiques comme le travail (22%). Si les raisons familiales restent la première justification au renouvellement des titres, elle a tendance à diminuer, tandis que les raisons économique ont progressé de 10 points par rapport à 2023. Il faut aussi noter une part d'étudiants (16%) qui renouvellent leur titre de séjour pour suivre leur cursus.

Après les renouvellements de titres, ce sont les délivrances de titres de séjour à des primo-arrivants qui sont les plus nombreuses : 336 710 nouvelles personnes en ont obtenu en 2024. Il s'agit d'étudiants dans plus d'un tiers des cas (32%) puis de personnes venant pour des raisons familiales (27%) et enfin pour des raisons économiques (17%). Mais si le nombre de premiers titres de séjour a progressé c'est surtout par l'augmentation du nombre de personnes accueillies pour des motifs humanitaire qui a grimpé de 13,5%.

Parmi les étrangers en situation régulière en France, il faut aussi compter les demandeurs d'asile. Ceux-là sont moins nombreux en 2024 qu'en 2023 avec 130 952 demandes accordées à de nouvelles personnes et 26 995 demandes réexaminées. Les raisons de la migration de ces personnes sont précisées dès le nom de leur titre de régularisation : elles demandent l'asile après avoir fui un pays en guerre (le plus souvent) ou des conditions de vies dangereuses et/ou trop difficiles. Enfin, concernant les sans-papiers, 31 250 sans-papiers ont été régularisés en 2024, soit une baisse de 10% par rapport à l'an passé.

Origine des étrangers : trois pays se démarquent

S'ils viennent pour différentes raisons, les étrangers vivant en France arrivent aussi de divers horizons bien que certaines nationalités soient plus représentées que d'autres. C'est le cas pour ce qui est des demandes de titre de séjour ou de renouvellement où, selon le ministère de l'Intérieur, trois nationalités occupent le podium : le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, dans cet ordre. La proximité géographique entre ces pays du Maghreb et la France explique cette proportion. A noter que si les Algériens ont vu leur nombre baisser parmi les primo-arrivants (-9%), il a augmenté au sein de demandeurs d'un renouvellement de leur titre (+24%).

Outre ce trio, d'autres nationalités sont plus représentées que d'autres : la Chine, les Etats-Unis (+5%), l'Afghanistan (+7,9%), la Côte d'Ivoire, l'Inde (+8%), le Sénégal (-9%) et le Cameroun (+9%). A eux seuls, ces dix pays représentent 50,5% des demandeurs d'un premier titre de séjour. Pour ce qui est des demandes d'asile, le ministère fait état d'une baisse de 5,5% avec 157 947 dossiers. Une baisse qui s'explique notamment par une diminution "de 45% des demandes Dublin", autrement dit, celles formulées "dans un autre pays où le demandeur est passé initialement", explique Guillaume Mordant, le chef du département statistique de la Direction générale des étrangers en France (DGEF). Enfin, l'Ukraine est désormais la première nationalité en termes de ressortissants demandant l'asile, elle est passée devant l'Afghanistan. La demande ukrainienne a été multipliée par 4 en un an et atteint 13 350 demandes.