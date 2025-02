Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 4 février 2025, 38 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, 38 millions d'euros sont en jeu. Mais trouverez-vous les résultats ?

La semaine commence en douceur à la Française des jeux. Après un tirage de quatre millions d'euros hier au Loto, on poursuit la lancée sur une cagnotte plutôt lambda ce mardi 4 février 2025. Bien qu'il s'agisse d'une toute autre somme, puisque 38 millions d'euros sont tout de même mis en jeu, le jackpot proposé ce soir au tirage de l'Euromillions fait partie des plus petits qui puissent être mis en jeu. En effet, à ce jeu de hasard, la cagnotte minimale est de 17 millions d'euros. Puis, on passe ensuite généralement à 29 millions, et ensuite aux fameux 38 millions. Cela ne fait donc que deux tirages que ce gros lot est remis en jeu. Il pourra l'être ainsi jusqu'à atteindre les 250 millions d'euros… Du moins si personne ne découvre le résultat Euromillions avant ! La combinaison gagnante sera révélée ici même vers 21h30.

Vous aimez les tirages exceptionnels ? La Française des jeux aussi ! Elle ne manque d'ailleurs aucune occasion d'en proposer. Après le tirage du Vendredi, le Super Loto de Noël et le tirage de la Saint-Sylvestre en décembre, prochain rendez-vous dans deux semaines. Le vendredi 14 février, Saint-Valentin oblige, la Française des jeux sortira le grand jeu. Au programme : une cagnotte de 13 millions d'euros, pour le plus chanceux, et quelque cinquante codes permettant chacun de remporter 20 000 euros. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance, moyennant toutefois 3 euros, et non 2,20 euros.