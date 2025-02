Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 10 février 2025, 7 millions d'euros en jeu

LOTO. Premier tirage Loto de la semaine. Avis aux amateurs, il est possible de remporter jusqu'à 7 millions d'euros. Trouverez-vous les résultats ?

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Avec sept millions d'euros mis en jeu ce lundi, on est au-dessus de la cagnotte moyenne remportée à ce jeu de hasard. Toutefois, on est loin du jackpot de la Saint-Valentin que la Française des jeux proposera vendredi. Pour l'occasion, la FDJ mettra en jeu un gros lot de 13 millions d'euros, mais offrira également la possibilité à cinquante joueurs de repartir avec 20 000 euros chacun, grâce aux codes Loto tirés à cette occasion. Attention, la grille sera légèrement plus chère qu'en temps normal. Comptez 3 euros pour cinq chiffres et un numéro Chance, contre 2,20 euros habituellement. Il est possible de tenter sa chance sans plus attendre...