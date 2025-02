Xavier Niel insulte Elon Musk et lui fait une blague qu'il ne peut pas comprendre

Après que les hommes d'affaires et milliardaires Xavier Niel et Elon Musk ont échangé plusieurs insultes, l'entrepreneur français a fait une proposition improbable à son homologue américain.

Elon Musk s'est-il fait prendre par plus malin que lui ? Le milliardaire américain habitué des déclarations provocantes a cette fois été la cible d'un commentaire effronté. Et ce n'est autre que Xavier Niel, l'homme d'affaires et milliardaire français également habitué de la provocation, qui a irrité le propriétaire de SpaceX et Telsa en le traitant de "connard" sur France 2, le 10 février.

"Je pense que c'est le plus gros entrepreneur du monde et à côté de ça un garçon qu'on va qualifier de 'complexe' au minimum et je vais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard", a déclaré rieur le fondateur de Free pour décrire l'Américain. Pour justifier l'emploi de l'insulte, Xavier Niel évoque les "positions tranchées, extrêmes" qu'Elon Musk peut avoir, partager et défendre. S'engouffrant dans la brèche, l'homme d'affaires français a également estimé que l'entrepreneur américain pouvait être dangereux "au moins par ses paroles [...] comme toute personne supérieurement intelligente qui est décomplexée et dit immédiatement ce qu'elle pense".

Des déclarations qui n'ont pas échappé à l'intéressé, lequel s'est empressé de réagir sur son réseau social X. Elon Musk n'y est pas allé de main mort en rappelant que Xavier Niel "a été envoyé en prison pour avoir été un proxénète avec un groupe de prostituées". Le fondateur de Free a effectivement été placé en détention provisoire pendant un mois en 2004 alors qu'il était mis en examen pour proxénétisme et recel d'abus de biens sociaux. Le milliardaire avait finalement bénéficié d'un non-lieu pour les accusations de proxénétisme en août 2005 et avait été condamné à deux ans de prison avec suris ainsi que 250 000 euros d'amende pour les autres chefs d'accusation en octobre 2006.

Un rendez-vous au Lidl

L'échange virtuel entre les deux entrepreneurs adeptes des sorties médiatisées ne s'est pas arrêté là. Xavier Niel a donné suite à Elon Musk lui proposant sur le ton de l'ironie de "régler ça au Lidl", semblant vouloir détendre la situation. Ce n'est pas la première fois que le fondateur de Free appelle - faussement - à régler ses comptes devant l'enseigne. En novembre 2024, l'entrepreneur s'était rendu devant un magasin de Marseille en réponse à un internaute qui, six mois plus tôt, lui avait proposé un affrontement sur X : "Xavier Niel je te déteste, je te propose un 1v1 devant le Lidl de la rue Sainte à Marseille".

L'homme qui est une des plus grandes fortunes de France avait alors posté une photo à l'adresse de l'internaute sur X accompagnée du commentaire : "Je t'attends". S'en était suivi un échange, non dénué d'humour, devenu viral entre l'internaute et l'entrepreneur, notamment une vidéo de Xavier Niel disant vouloir en découdre : "J'y suis moi, je t'attends ! T'es où là, viens ! Tu veux qu'on se retrouve dans le parking ? Viens on va dans le parking". Elon Musk va-t-il réponde à son pendant français ? Peu de chance que la séquence de Xavier Niel à Lidl lui soit parvenue, il pourrait donc avoir du mal avoir où le Français veut en venir. Reste à voir si l'échange se poursuit et si les deux hommes se retrouveront un jour devant l'enseigne. Le scénario paraît très hypothétique, mais l'image pourrait devenir virale.