Des policiers dans les établissements scolaires ? Ce qu'en pensent les Français

Huit Français sur 10 ne cachent pas leur inquiétude quant à la sécurité de leurs enfants, selon un récent sondage. Pour autant, l'idée de mettre des policiers dans les écoles ne fait pas consensus.

Cinq jours après le meurtre de Louise, collégienne de 11 ans tuée par un jeune homme de 23 ans alors qu'elle rentrait chez elle du collège, le cabinet d'études Elabe publie un sondage sur les Français et l'insécurité. D'après cette étude, 79% des Français affirment être régulièrement inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Dans le détail, 42% confient être "souvent" inquiets et 37% inquiets "de temps en temps". Cette inquiétude est partagée par les Français, qu'ils votent à droite comme à gauche et qu'ils habitent en zone rurale ou en ville.

Si les mères sont globalement plus inquiètes pour leur progéniture que les pères (89%, contre 70%), trois quarts des parents se disent inquiets de laisser leurs enfants aller à l'école seuls à pied. Le sondage rapporte que de manière générale, l'opinion publique plébiscite des mesures visant à renforcer la sécurité des enfants dans le cadre scolaire. Ainsi, 92% des Français interrogés plaident pour l'installation de caméras de vidéosurveillance à l'intérieur comme aux abords des différents établissements scolaires. La mise en place de "pédibus", soit un ramassage scolaire piéton, est également vivement plébiscitée (85%).

La mise en place de portiques détecteurs de métaux à l'entrée des établissements fait aussi partie des mesures soutenues par les Français pour mieux lutter contre l'insécurité des enfants dans le cadre scolaire (83%). Mais si la présence de policiers à la sortie des écoles et autres établissements scolaires est grandement soutenue par la population française, les Français sont plus mitigés quant à la présence de policiers à l'intérieur des établissements. Ainsi, 50% des Français interrogés y sont favorables, tandis que 50% s'y disent opposés. L'étude révèle que les électeurs du Rassemblement national y sont davantage favorables (64%) à l'inverse de ceux du Nouveau Front populaire (74% contre). Chez les électeurs d'Ensemble et des Républicains, les avis sont partagés.