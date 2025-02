Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 15 février 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Le résultat tant attendu du tirage du Loto de samedi 14 février vient d'être mis en ligne. Avez-vous trouvé la combinaison gagnante ?

Et encore un jackpot exceptionnel ! Après les 13 millions d'Euros mis en jeu vendredi 14 février pour le Super Loto de la Saint-Valentin, la Française des Jeux continue sur sa lancée avec 14 millions d'Euros. Parce que non, gros lot de la fête des amoureux n'avait pas été remporté. Mais à la différence de vendredi, le tirage de samedi 15 février n'est pas un Super Loto, il n'y a donc pas 50 tickets tirés au sort. Seulement 10, comme les tirages classiques. Et qu'en est-il ce soir du jackpot ? Un chanceux est-il reparti avec les 14 millions d'Euros ? Voici la combinaison gagnante qu'il fallait trouver pour remporter le gros lot.

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Et à chaque fois, vous n'avez qu'une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Les autres jours de la semaine, la FDJ vous réserve d'autres jeux et cagnottes. Jeudi 20 février, pour l'Eurodreams, vous pourrez tenter de remporter 20 000 Euros par mois pendant 30 ans ! Soit un total de 7,2 millions d'Euros. Et ce vendredi 14, 78,4 millions d'Euros étaient mis en jeu pour l'Euromillions, tirage commun à plusieurs pays européens, et tirage remporté ! Le jeu revient tous les mardis et vendredis. De quoi vous donner plein de chances de devenir millionnaire.