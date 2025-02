Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 19 février 2025, 16 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto du mercredi 19 février. La FDJ vous offre la possibilité de remporter la somme de 16 millions d'euros.

Quel rêve n'est pas accessible avec 16 millions d'euros en poche ? Une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un beau voyage, des cadeaux pour ses enfants, sa famille, et pour soi-même aussi bien sûr. De quoi voir l'avenir avec sérénité. Mais pour avoir la chance de remporter les 16 millions d'euros mis en jeu par la FDJ, ce mercredi 19 février, il faut jouer ! Que ce soit sur le site, l'application, ou en point de vente physique, il vous faudra avoir les 5 bons numéros, accompagnés du bon numéro chance. Et de la chance, il en faut pour tomber sur les bons numéros parmi les 49 possibles, et les 10 numéros chance. Selon les statistiques de la Française des Jeux, vous avez 16,7% de chance de remporter un gain en jouant ce soir. Les chances sont multipliées et arrivent à 25% si vous prenez l'option second tirage. Attention, si vous avez l'habitude de jouer en point de vente physique, les horaires d'ouverture peuvent être différents en cette période de vacances scolaires.

Si vous n'avez pas remporté le gros lot, il vous reste tout de même la chance de faire partie des dix gagnants tirés au sort pour remporter la somme de 20 000 euros ! Pas de quoi laisser tomber son travail, mais tout de même de se faire plaisir pendant un moment !

