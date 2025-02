Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 22 février, 17 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Tentez de remporter 17 millions d'euros ce samedi 22 février en jouant au Loto (FDJ) ! Retrouvez les résultats du tirage ici-même dès leur publication.

Ce samedi 22 février, la FDJ vous propose de tenter de remporter 17 millions d'euros en jouant au Loto ! Vous avez jusqu'à 20h15 (heure de la métropole) pour jouer dans l'un des points de vente de la Française des jeux ou directement sur son site internet. Retrouvez les résultats du tirage ici-même dès leur publication.

Les chances de gagner sont faibles

Mais qu'est-il possible d'acheter avec 17 millions d'euros ? Pas moins de 56 voitures de sport de luxe ou 17 terrains de golf ou encore 2 233 kilogrammes de caviar, si vous avez des goûts de luxe. Il vous faudra tout de même être très chanceux pour remporter le jackpot de 17 millions d'euros : vous avez une chance sur 139 millions de gagner !Pas de panique, il est également possible d'obtenir des gains inférieurs : pour remporter quelques euros, il vous faut au minimum deux bons numéros ou un bon numéro (la probabilité de le trouver tombe à une chance sur 22), et deux numéros étoile (une chance sur 50).

Outre le Loto, la Française des jeux organise toutes les semaines plusieurs tirages. Chaque lundi et jeudi, un tirage EuroDreams, qui permet, lui, de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans, est organisé. Enfin, les mardis et vendredis, 17 millions d'euros minimum sont proposés aux joueurs du tirage Euromillions. Dans tous les cas, les participants peuvent tenter leur chance en amont du tirage et jusqu'à 20h15 le jour J. Les résultats sont révélés entre 21 heures et 22 heures.