Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 26 février 2025, 19 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto du mercredi 26 février. La FDJ met 19 millions d'euros en jeu.

Et si vous deveniez millionnaire ce soir ? 19 millions d'euros sont à gagner au tirage du loto de ce mercredi 26 février 2025. De quoi se faire plaisir, partir en vacances, changer de maison, rembourser vos crédits… Et peut-être même changer complètement de vie ! Mais pour ça, il faut jouer et remporter le jackpot. Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux, ou en point de vente FDJ, et remplissez votre grille ou demandez un flash.

Pour remplir une grille, il faut cocher cinq numéros sur une grille de 49, et un numéro chance sur une grille de 10, pour 2,20 la grille. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Vous pouvez aussi remplir une grille multiple, afin de multiplier vos chances de gagner en remplissant plus de numéros. Celle-ci coûtera plus cher qu'une grille simple, et son prix augmentera avec le nombre de numéros supplémentaires. Si vous n'avez tout de même pas remporté le gros lot, il reste la possibilité de faire partie des dix gagnants tirés au sort pour remporter la somme de 20 000 euros.

Les résultats