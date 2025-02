Cyclone Garance à La Réunion : l'alerte violette activée, des rafales à plus de 200 km/h... Les prévisions

L'île de La Réunion a été placée en alerte cyclonique violette ce vendredi à 6 heures du matin en vue du passage du cyclone Garance. L'œil du cyclone doit traverser le nord de l'île en le balayant avec des rafales pouvant dépasser les 200km/h.

En direct

09:10 - Les mesures post-cyclone s'organisent assure la préfecture Le préfet assure que le post-cyclone s'organise avec des colonnes d’acheminement et de pose de bâches qui se préparent à se rendre dans les secteurs concernés dès que cela sera possible, prioritairement dans l’Est prioritairement. De même, des groupes de travail pour la reconnaissance de terrain sont préparées et près de 100 militaires de la sécurité civile et sapeurs-pompiers sont prêts à venir de Mayotte en renfort, dès que la situation le permettra. 100 renforts se tiennent également à rejoindre La Réunion depuis l’Hexagone.

09:10 - L'alerte violette levée, La Réunion rétrogradée en rouge La préfecture annonce la levée de l'alerte violette à La Réunion ce vendredi à midi (9 heures à Paris). L'île reste tout de même en alerte cyclonique rouge. "Les vents les plus destructeurs s'éloignent", mais "de fortes pluies persistent et des vents encore violents entre Saint-Leu et Saint-Joseph", prévient la préfecture. La population doit rester confinée en alerte rouge, mais les secours peuvent désormais circuler pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin.

09:03 - Premier bilan du passage du cyclone Garance S'il n'y a pas de victimes du cyclone Garance, les dégâts matériels sont déjà nombreux et conséquents. D'après le préfet de La Réunion, 145 000 clients sont actuellement privés d’électricité (30% des clents), pus de 82 000 personnes n’ont plus accès à l’eau potable (10% de la population) et plus de 39 000 abonnés (12%) sont privés de réseau Internet. Concernant les habitations, de nombreuses toitures ou ouvertures comme des portes et des fenêtres n’ont pas résisté à la force des vents.

09:00 - Aucune victime à déplorer depuis l'arrivée du cyclone à La Réunion Plus de deux heures après l'arrivée du cyclone Garance sur La Réunion, le préfet de l'île dresse un premier bilan. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer, mais des centaines de personnes ont été prises en charge pour des hébergements d'urgence : 675 personnes sont réparties dans les 128 centres d’hébergement et 8 dans les centres de vie. Le préfet indique également que 54 personnes ont été évacuées préventivement, en vue d'un risque d’inondation ou de mouvement de terrain.

08:52 - Les images du cyclone Garance à La Réunion Des arbres qui se plient sous la force du vents, d'autres qui vont jusqu'à tomber, des trombes d'eau... Les images des perturbations liées au cyclone Garance traduisent la violence du phénomène. Plusieurs habitants de La Réunion diffuse des vidéos des intempéries sur les réseaux.

08:41 - Des rafales à 213 km/h enregistrées à l'aéroport La violences de rafales du cyclone Garance se confirment : des pointes de vent à 213 km/h ont été relevées à l'aéroport de Saint-Denis, dans le nord de La Réunion comme l'ont indiqué le préfet Patrice Lafon ou encore l'observatoire français des orages et des tornades, Keraunos.

08:28 - Le cyclone Garance s'affaiblit, mais reste dangereux Le cyclone Garance a commencé à s'affaiblir "de façon notable" dans les dernières heures de la nuit a indiqué Sébastien Langlade, chef-prévisionniste de Météo France, sur Réunion La 1ère. Le cyclone a également rencontré les hauteurs de La Réunion avec, entre autres les cirques de Mafate et de Salazie, qui ont permis de casser légèrement les vents du cyclone. Le phénomène a d'ailleurs été rétrogradé au stade de cyclone tropical de niveau supérieur, à la place de cyclone tropical intense, mais reste très violent prévient Sébastien Langlade.

08:20 - Le cyclone Garance glisse sur l'est de La Réunion La trajectoire du cyclone Garance était encore incertaine, mais le phénomène a finalement glissé vers l'est de l'île. Entré par le nord, vers les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, le cyclone poursuit sa route vers l'est de l'île. Contrairement à ce qui était annoncé plus tôt, les communes de l'ouest, de Saint-Paul à Saint-Leu, ne devraient pas être exposé aux vents les plus violents, mais des rafales jusqu'à 150 km/h sont tout de même attendues.

08:02 - L'œil du cyclone quittera La Réunion d'ici quelques heures par le sud Arrivé sur l'île à 10 heures (7 heures à Paris), le cyclone Garance et notamment son œil va traverser l'île pour ressortir en mer par le sud de l'île "dans les 2 ou 3 prochaines" selon le dernier bulletin de Météo France publié il y a quelques minutes.

07:57 - Un "calme relatif" avant le retour des rafales à 200 km/h Alors que l'oeil du cyclone a touché terre à La Réunion, le préfet de l'île évoque un "calme relatif" et appelle les Réunionnais et Réunionnaises à la plus grande prudence alors qu'une nouvelle intensification des vents est attendue. Au plus fort, les rafales peuvent dépasser les 200 km/h. Ces dernières déjà ressenties dans le nord et l'est de l'île, pourrait plus largement toucher une zone allant de Saint-Denis à Saint-Leu.

07:45 - L'œil du cyclone Garance passe sur le nord de La Réunion Ce matin peu avant 7 heures (10h à La Réunion), le préfet Patrice Latron indiquait sur BFMTV que le cyclone Garance "est en train de frapper les côtes" de La Réunion en début de matinée et confirmer 'l'intensification des vents". C'est dans le mur de l'œil que les vents sont les plus violents et ce dernier est arrivé sur les terres, il traverse actuellement le nord de l'île. Lorsque l'œil du cyclone passe, son arrivée et son départ sont marqués par des violents très violents, entrecoupés d'une accalmie.