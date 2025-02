Tempête Garance : La Réunion en alerte cyclonique rouge... A quoi s'attendre sur l'île ?

L'île de La Réunion passera en alerte rouge cyclonique ce jeudi 27 février en vue du passage de la tempête Garance susceptible de devenir un cyclone tropical intense. Le phénomène devrait passer à moins de 70 kilomètres des côtes réunionnaises.

L'île de La Réunion^, déjà placée en alerte cyclonique orange, verra la vigilance passer au niveau supérieur dans la journée du jeudi 27 février. L'alerte rouge sera activée entre la mi-journée et la fin d'après-midi, avec un préavis de trois heures, en raison du passage de la tempête Garance a annonce la préfecture de l'île ce mercredi.

Le phénomène météorologique Garance est encore catégorisé comme une tempête tropicale ce mercredi, mais il s'est intensifié ces dernières heures et devrait "bénéficier de conditions environnementales favorables à son développement" d'ici jeudi. L'antenne réunionnaise de l'agence Météo France estime que la tempête Garance atteindra "le stade de cyclone tropical (ce mercredi) en fin de journée voire en soirée (heure de Saint-Denis), avant d'effectuer un virage vers le sud en direction de La Réunion", selon son dernier bulletin publié à 19 heures (17 heures à Paris). La tempête pourrait encore gagner en puissance et devenir un "cyclone tropical intense juste avant un passage au plus près de La Réunion dans la nuit de jeudi à vendredi". L'agence météorologique prévient tout de même que la chronologie reste incertaine.

Un passage à moins de 70 km des côtes

Si la tempête Garance se trouvait à 370 kilomètres des côtes réunionnaises lors du dernier bulletin météo de ce mercredi, la menace cyclonique reste directe pour La Réunion. Le phénomène cyclonique "devrait passer à proximité immédiate", c'est-à-dire entre 50 à 70 kilomètres des côtes, "voire sur La Réunion en fin de nuit de jeudi", anticipe Météo France. En conséquences, la dégradation des conditions météorologiques sera significative avec de fortes pluies, des rafales de vents à plus de 150 km/h et une mer très agitée sur tout ou partie de l'île. La Chaîne météo évoque de son côté des vents à près de 170 km/h et des rafales pouvant atteindre 230 km/h. Selon la même chaîne, les vents tempétueux soufflent déjà à 95 km/h et les rafales montent jusqu'à 130 km/h en mer alors que la tempête Garance n'est pas encore au stade de cyclone.

L'alerte rouge cyclonique est le troisième niveau de vigilance sur une échelle de quatre. Lorsqu'elle est activée, un confinement total est imposé à la population, à l'exception des services de secours et des forces de l'ordre susceptibles d'être appelés sur des interventions. L'alerte est donnée avec un préavis de trois heures minimum avant le début du passage du cyclone pour permettre aux habitants de regagner leur domicile ou leur lieu de confinement. Il est recommandé de ne téléphoner qu'en cas de nécessité, de se tenir informé et d'attendre la levée de l'alerte avant de sortir. Avant le passage du cyclone, il est conseillé de faire des réserves d'eau et de nourriture.

La tempête Garance suit une trajectoire particulière allant d'ouest en est, quand la quasi-totalité des cyclones de l'océan Indien progresse d'est en ouest ont fait remarquer les météorologues. Avant la tempête Garance et l'alerte cyclonique liée, la précédente vigilance cyclonique concernant La Réunion remonte à janvier 2024 avec le passage du cyclone Belal. A l'époque, l'alerte violette, le niveau de vigilance maximal, avait été déclenché interdisant tout déplacement y compris aux secours et aux forces de l'ordre.