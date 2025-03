Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 4 mars 2025, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, "seulement" 17 millions d'euros sont mis en jeu. Les résultats seront connus vers 21h30.

Dernier tirage Euromillions d'entraînement avant le méga jackpot de vendredi ! Ce mardi soir, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 17 millions d'euros. Un gros lot qui fait fantasmer… à moins d'avoir l'habitude de jouer à l'Euromillions. Et pour cause, à ce jeu de hasard, il s'agit de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu. Quoi qu'il en soit, le tirage aura lieu vers 21h30. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur(s) grille(s). Au-delà, elles seront forcément validées pour le tirage suivant.

Vendredi 7 mars, sans raison apparente, la Française des jeux et les autres organisateurs des tirages Euromillions proposeront un méga jackpot. Au programme de la soirée : 130 millions d'euros à remporter. De quoi susciter l'enthousiasme ! Pour ceux qui le souhaiteraient, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance en point de vente, sur le site ou sur l'application de la Française des jeux. À noter que malgré l'incroyable cagnotte mise en jeu lors de ce rendez-vous, le prix de la grille de base n'évolue pas. Pour une combinaison classique, composée de cinq chiffres et deux numéros étoile, il faudra débourser 2,50 euros. Ceux qui espéraient le tirage de davantage de codes My Million, qui permettent de remporter un million d'euros sans avoir trouvé aucun bon chiffre de la combinaison, seront toutefois déçus. Un seul My Million sera sorti vendredi soir.