Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 4 mars 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, "seulement" 17 millions d'euros étaient mis en jeu. Les résultats sont à présent disponibles.

Dernier tirage Euromillions d'entraînement avant le méga jackpot de vendredi ! Ce mardi soir, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient la coquette somme de 17 millions d'euros. Il semble malheureusement que le jackpot du jour n'ait pas trouvé preneur. En revanche, la France compte deux grilles gagnantes au deuxième rang. 68 564,80 euros ont ainsi été empochés par deux personnes ayant tenté leur chance dans l'Hexagone. Êtes-vous l'un des heureux élus du jour ? Découvrez sans plus attendre tous les résultats Euromillions de ce mardi :

Tirage du 04/03/2025 15 - 20 - 29 - 35 - 42 / 2 - 9

MyMillion : HB 180 2007

Vendredi 7 mars, sans raison apparente, la Française des jeux et les autres organisateurs des tirages Euromillions proposeront un méga jackpot. Au programme de la soirée : 130 millions d'euros à remporter. De quoi susciter l'enthousiasme ! Pour ceux qui le souhaiteraient, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance en point de vente, sur le site ou sur l'application de la Française des jeux. À noter que malgré l'incroyable cagnotte mise en jeu lors de ce rendez-vous, le prix de la grille de base n'évolue pas. Pour une combinaison classique, composée de cinq chiffres et deux numéros étoile, il faudra débourser 2,50 euros. Ceux qui espéraient le tirage de davantage de codes My Million, qui permettent de remporter un million d'euros sans avoir trouvé aucun bon chiffre de la combinaison, seront toutefois déçus. Un seul My Million sera sorti vendredi soir.