Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 5 mars 2025, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce deuxième tirage Loto de la semaine, trois millions d'euros sont en jeu. Reste plus qu'à trouver les résultats du jour.

Pour ce tirage Loto, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de trois millions d'euros. Le résultat gagnant sera délivré sur cette page vers 21 heures. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant. Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ, sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer !

Le saviez-vous ? La Française des jeux proposera vendredi, sans raison particulière, un méga jackpot de 130 millions d'euros. Une somme qui devrait faire des envieux et motiver les réticents à tenter leur chance. Sur le même principe que le Loto, il suffit de cocher cinq chiffres sur une grille de 50 et deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Vendue 2,50 euros, la grille doit être validée avant 20h15 le jour J, mais il est possible de tenter sa chance les jours précédents le tirage. Les résultats seront livrés le soir-même vers 21h30. Avis aux amateurs !