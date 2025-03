Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 7 mars 2025, 130 millions d'euros

EUROMILLIONS. Un incroyable méga jackpot est en jeu ce vendredi soir. Les résultats seront livrés sur cette page vers 21h30.

Non, vous ne rêvez pas ! La Française des jeux et ses homologues européens sortent bien le grand jeu ce vendredi 7 mars 2025. Un méga jackpot est proposé aux joueurs du tirage Euromillions. Il s'agit de pas moins de 130 millions d'euros. Une somme colossale qui permettra sans aucun doute à l'heureux élu de réaliser quelques-uns de ses rêves les plus fous, comme faire un tour du monde, manger du caviar au petit déjeuner pendant un an ou encore acheter la voiture de Batman. Mais avant cela, il va falloir trouver les résultats Euromillions. Et cela ne sera pas chose facile. En effet, en ne jouant qu'une combinaison classique, un joueur a une chance sur 139 millions de remporter le jackpot. Mais qui ne tente rien n'a rien, feront remarquer les plus téméraires !

Quels chiffres jouer pour remporter le tirage Euromillions ? C'est la question que tout le monde se pose. Malheureusement, il n'y a pas de réponse précise à lui apporter. Le résultat du jour dépend en effet du hasard. La victoire d'un joueur, de sa chance du moment. Des critères pas très scientifiques, vous en conviendrez, qui laissent une grosse place au flou. Mais l'important lorsque l'on joue au tirage Euromillions est avant tout de croire en sa chance, quels que soient les chiffres que l'on coche. Cela peut être ceux d'une date, vos chiffres porte-bonheur et pourquoi pas ceux de votre carte de sécurité sociale, qui sait ! Autres points essentiels : ne pas jouer toutes ses économies ou son salaire et ne surtout pas être mauvais perdant. Car en jouant au tirage de l'Euromillions, un joueur a quand même plus de chance de repartir bredouille que millionnaire. Mais sait-on jamais, le grand frisson est peut-être pour aujourd'hui !