"Météo : 42 départements placés en vigilance jaune orages ce lundi 10 mars"

Ce lundi 10 mars, Météo France met en garde les habitants de 42 départements de l'Hexagone pour des risques d'orages.

Méfiance dans la moitié sud de la France : Météo France a placé 42 départements de l'Hexagone en "vigilance jaune" orages ce lundi 10 mars. Cette vigilance intervient entre 10h et minuit, avec des risques plus importants en milieu et fin d'après-midi.

Les 42 départements français concernés par cette vigilance météo sont les suivants : l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne.

Ce mardi 11 mars, la vigilance jaune orage ne concernera plus que 7 départements : les deux de Corse, ainsi que le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes.

Météo France © Météo France

La vigilance jaune est le deuxième niveau de l'échelle de vigilance météorologique de Météo France, qui en compte quatre : vert, jaune, orange et rouge. Le niveau jaune signale des phénomènes météorologiques qui, bien que localement dangereux, ne présentent pas de risques majeurs pour la population dans son ensemble. Cependant, ils peuvent nécessiter une attention particulière, surtout pour les personnes pratiquant des activités sensibles aux risques météorologiques.

Ces orages peuvent être accompagnés de fortes précipitations, de rafales de vent, de grêle et d'une activité électrique intense. Bien que ces orages ne soient pas aussi sévères que ceux placés sous vigilance orange ou rouge, ils peuvent tout de même causer des perturbations significatives, notamment des inondations localisées.