Le Dalaï Lama indique d'où viendra sa "réincarnation" et ce n'est pas un hasard

Le Dalaï Lama a évoqué, dans un nouvel ouvrage qui vient de paraître, sa succession ainsi que sa réincarnation.

Ce mardi 11 mars, le Dalaï Lama, chef spirituel du bouddhisme tibétain, a publié un nouveau livre intitulé Une voix pour les sans-voix. Tenzin Gyatso, âgé de 89 ans, vit en exil en Inde depuis la répression d'un soulèvement populaire par l'armée chinoise en 1959. L'objectif de son ouvrage, analysé par Reuters, est d'offrir "un cadre pour l'avenir du Tibet après sa mort". Il évoque notamment la situation politique du Tibet, sous contrôle de la Chine depuis 1950. Le Dalaï Lama, qui a renoncé à son rôle politique en 2011, appelle à de nouvelles discussions et négociations entre les deux parties, alors que celles-ci sont gelées depuis 2010. "Aucun régime totalitaire, qu'il soit dirigé par un individu ou un parti, ne peut durer éternellement", a-t-il avancé. "Le droit du peuple tibétain à diriger sa terre natale ne peut pas lui être indéfiniment refusé, ni son aspiration à la liberté réprimée pour toujours", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Tenzin Gyatso aborde aussi le sujet de son successeur. De nombreux Tibétains craignent qu'à sa disparition, le gouvernement de Pékin choisisse celui qui le remplacera. Ils ont ainsi appelé leur leader spirituel à veiller au maintien de la lignée. Le gouvernement chinois a, en effet, déjà proclamé que s'il devait y avoir un quinzième Dalaï Lama, il serait choisi par la Chine.

Le prochain Dalaï Lama né hors de Chine ?

Tenzin Gyatso a,pour sa part, affirmé que tout chef spirituel désigné par la Chine ne serait pas respecté La tradition tibétaine veut que l'âme du Dalaï Lama défunt se réincarne dans le corps d'un enfant. L'actuel a été identifié comme la réincarnation de son prédécesseur à l'âge de deux ans.Selon lui, le nouveau Dalaï Lama verra le jour "dans un monde libre" et donc hors de la Chine. "Puisque le but d'une réincarnation est de poursuivre l'œuvre du prédécesseur, le nouveau Dalaï Lama naîtra dans le monde libre afin que la mission traditionnelle du Dalaï Lama – à savoir être la voix de la compassion universelle, le chef spirituel du bouddhisme tibétain et le symbole du Tibet incarnant les aspirations du peuple tibétain – puisse se poursuivre", a-t-il écrit. Il avait auparavant indiqué qu'il pourrait se réincarner hors du Tibet, et donc possiblement en Inde.

Le chef spirituel bouddhiste devrait dévoiler les détails de sa succession vers son 90ème anniversaire en juillet. Ses partisans sont d'ailleurs inquiets de sa santé, surtout depuis son opération au genou l'an dernier. Ce dernier a pourtant déclaré en décembre à Reuters qu'il pourrait vivre jusqu'à 110 ans. Il a toutefois confié, dans son livre, qu'au vu de son âge avancé, il avait peu de chance de retourner un jour au Tibet.