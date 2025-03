Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 12 mars 2025, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce tirage du Loto, les participants sont invités à tenter leur chance avant 20h15. Les résultats seront délivrés dans la foulée sur cette page.

Et si vous tentiez de remporter les trois millions d'euros en jeu ce 12 mars 2025 ? Comme chaque mercredi, la Française des jeux organise un nouveau tirage Loto. Les participants peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15 moyennant 2,20 euros. Un prix qui peut toutefois varier en fonction du nombre de cases cochées sur la grille. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, une grille ne doit pas nécessairement être cochée de seulement cinq chiffres, compris entre 1 et 49, et un numéro Chance, à déterminer parmi les 10 possibles. Non, d'autres chiffres peuvent venir s'ajouter. Mais gare au coût final ! En cochant ne serait-ce qu'un deuxième numéro Chance, le prix de la grille passe de 2,20 euros à 4,40 euros. Avec un sixième chiffre, de 2,20 euros à 13,20 euros. Et si vos chances sont forcément plus importantes, cela ne signifie en rien que la victoire est gagnée d'avance !

Quoi qu'il en soit, pour les amateurs de grosses cagnottes, sachez que le tirage Euromillions de vendredi proposer un incroyable jackpot. Au programme : pas moins de 162 millions d'euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance, moyennant 2,50 euros. Les joueurs peuvent participer jusqu'à 20h15 le jour. Les résultats seront connus le soir-même et, en principe, délivrés vers 21h30 sur le site de la Française des jeux et son application, mais également sur TF1 et bien entendu Linternaute.com.