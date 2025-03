Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 13 mars 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Les résultats du tirage EuroDreams de ce jeudi 13 mars 2025 sont désormais disponibles. Un joueur est-il devenu rentier en France ?

Le tirage EuroDreams a mis fin au suspense. L'heure du grand frisson est-elle arrivée pour un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone ? Quelqu'un a-t-il trouvé tous les résultats EuroDreams du jour ? La répartition des gains affirme qu'un petit chanceux, ou qu'une petite chanceuse, a réussi à parier sur les six bons chiffres et le numéro Dream. Il ou elle remporte ainsi 20 000 euros par mois pendant les… trente prochaines années. Malheureusement, l'élu(e) du jour n'avait pas validé sa grille en France, mais dans l'un des sept autres pays qui participent au tirage EuroDreams. Parmi eux, on compte l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg, la Suisse et le Portugal. Dans l'Hexagone, 47 grilles permettent toutefois à leurs propriétaires de repartir avec 92,20 euros. Voici le résultat EuroDreams du jour :

Tirage du 13/03/2025 13 - 16 - 18 - 24 - 29 - 30 / 5

Vous aimez les grosses cagnottes ? Cette information devrait vous intéresser. Demain, vendredi 14 mars 2025, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront la coquette somme de 162 millions d'euros à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Un gros lot à l'origine duquel se trouve le méga jackpot mis en jeu exceptionnellement vendredi dernier par les neuf pays qui participent chaque mardi et chaque vendredi aux tirages Euromillions. Mega jackpot qui n'a trouvé preneur ni vendredi ni mardi. Alors, la chance va-t-elle tourner ? Pour l'heure, il est encore temps de participer au tirage. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 vendredi soir pour tenter leur chance. Que le meilleur gagne !