Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 17 mars 2025, 5 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce tirage Loto, la FDJ propose cinq millions d'euros à qui trouvera les résultats du jour. La combinaison gagnante sera révélée ici même vers 21 heures.

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Cinq millions d'euros, mis en jeu ce soir, est une somme, reconnaîtront la majorité des personnes. Mais pour les habitués des loteries, on est loin d'un jackpot exceptionnel. Pour les amateurs de gros montants, mieux vaut réserver ces 2,20 euros pour mardi. En les complétant de 30 centimes, soit 2,50 euros au total, il est possible de tenter sa chance pour le tirage Euromillions du 18 mars. Et là, l'importance du jackpot ne sera pas débattue puisque ce sont pas moins de... 178 millions d'euros qui seront mis en jeu. Une somme colossale qui pourrait permettre à l'éventuel champion de ne plus jamais avoir à travailler de sa vie s'il investit correctement ses gains. Mais avant d'en arriver là, encore faut-il trouver les résultats gagnants ! Il est possible de jouer sans attendre.