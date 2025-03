Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 19 mars 2025, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, les joueurs ont à nouveau jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Les résultats seront dévoilés ici même vers 21 heures.

Pour ce tirage Loto, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de six millions d'euros. Le résultat gagnant sera délivré sur cette page vers 21 heures. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant. Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer !

Pour les amateurs de grosses cagnottes, la Française des jeux et ses homologues européens organiseront ce vendredi un tirage Euromillions à ne surtout pas manquer ! En effet, bien loin des six millions d'euros proposés ce mercredi soir au Loto, ce sont 198 millions d'euros qui pourront être remportés vendredi soir, soit 33 fois la cagnotte mise en jeu ce mercredi soir. Il est possible de tenter sa chance sans plus attendre. La grille de base, composée de cinq chiffres et deux numéros étoile, est vendue 2,50 euros. En cas de victoire, un joueur n'ayant joué qu'une seule grille pourrait ainsi multiplier sa mise par 79,2 millions. Mais gardons en tête qu'en ne jouant qu'une combinaison, un joueur n'a pas plus d'une chance sur plus de… 139 millions d'être le grand gagnant et de devenir millionnaire.