Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 19 mars 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Les six millions d'euros mis en jeu pour ce tirage Loto du mercredi 19 mars ont-ils été remportés ? Retrouvez sans plus attendre les résultats du jour.

Fin du suspense pour ce mercredi soir ! La Française des jeux a révélé les résultats gagnants du tirage du Loto. Mais au risque de décevoir les participants du jour, la FDJ indique d'ores et déjà sur son site internet qu'il n'y a pas eu de grand vainqueur et que le gros lot sera remis en jeu samedi 22 mars. Les joueurs peuvent d'ailleurs dès à présent tenter de remporter sept millions d'euros, moyennant 2,20 euros, prix d'une grille de base. En attendant, le résultat Loto du jour est disponible ci-dessous. Les participants du tirage de ce mercredi ne doivent pas oublier de consulter les 10 codes LOTO. En effet, ils permettent chaque lundi, mercredi et samedi à 10 joueurs d'empocher 20 000 euros. Et ce, sans avoir à trouver le moindre bon numéro de la combinaison gagnante.

Tirage du 19/03/2025 3 - 12 - 14 - 15 - 45 / 3

Joker+ 6 088 749

Option 2nd tirage : 1 - 13 - 20 - 23 - 44

10 codes gagnants : A 0223 4949 - C 0002 6810 - F 3011 4630 - G 5265 5337 - H 1195 4138 - M 9797 7756 - T 4942 8150 - U 0788 2548 - V 1488 9314 - W 7586 7825

Pour les amateurs de grosses cagnottes, la Française des jeux et ses homologues européens organiseront ce vendredi un tirage Euromillions à ne surtout pas manquer ! En effet, bien loin des six millions d'euros proposés ce mercredi soir au Loto, ce sont 198 millions d'euros qui pourront être remportés vendredi soir, soit 33 fois la cagnotte mise en jeu ce mercredi. Il est possible de tenter sa chance sans plus attendre. La grille de base, composée de cinq chiffres et deux numéros étoile, est vendue 2,50 euros. En cas de victoire, un joueur n'ayant joué qu'une seule grille pourrait ainsi multiplier sa mise par 79,2 millions. Mais gardons en tête qu'en ne jouant qu'une combinaison, un joueur n'a pas plus d'une chance sur plus de… 139 millions d'être le grand gagnant et de devenir millionnaire.