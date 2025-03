Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 24 mars 2025, 8 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour le tout premier tirage Loto de la semaine, huit millions d'euros sont déjà proposés. Avis aux amateurs, les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? D'autant plus que la semaine commence bien au tirage du Loto. Huit millions d'euros sont mis sur la table ce lundi 24 mars 2025. Malheureusement, il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Et il n'y a pas qu'au tirage du Loto que l'enjeu est intéressant cette semaine. Demain, mardi 25 mars 2025, les participants du tirage Euromillions pourront espérer remporter jusqu'à... tenez-vous bien... 217 millions d'euros ! Depuis le vendredi 7 mars et la mise en jeu inattendue d'un méga jackpot de 130 millions au tirage de l'Euromillions, la combinaison gagnante semble inaccessible. Tirage après tirage, personne ne parvient plus à trouver les résultats Euromillions. Le tirage de mardi sera-t-il celui où tout bascule ? Quelqu'un parviendra-t-il enfin à décrocher cette incroyable cagnotte ? Rappelons que le jackpot peut encore continuer à grossir jusqu'à atteindre, au maximum, la coquette somme de... 250 millions d'euros. Un montant astronomique et jusqu'ici jamais atteint !