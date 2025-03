Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 26 mars 2025, 9 millions d'euros en jeu

LOTO. Le jackpot de ce mercredi soir devrait susciter les convoitises. Neuf millions sont en effet promis à qui trouvera les résultats Loto.

Il n'y a pas qu'au tirage de l'Euromillions que la cagnotte grimpe ces dernières semaines ! Bien loin de pouvoir rivaliser avec le jackpot de l'Euromillions, celui du tirage Loto n'en est pas moins conséquent pour ce jeu de hasard. Ainsi, alors que le gros lot minimal est de deux millions d'euros et le jackpot moyen remporté au tirage du Loto de cinq millions d'euros, ce mercredi 26 mars 2025, ce sont pas moins de neuf millions d'euros qui sont mis en jeu. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15, moyennant 2,20 euros minimum. Les résultats Loto de ce tirage seront dévoilés ici même vers 21 heures.

Pour les amateurs de belles cagnottes, le tirage Euromillions de vendredi est en revanche un rendez-vous incontournable ! Et pour cause, pour la toute première fois de l'histoire du tirage Euromillions, une incroyable cagnotte de 243 millions d'euros sera mise en jeu. Pour ceux qui souhaiteraient tenter leur chance, il est possible de le faire sans plus attendre, que ce soit en point de vente FDJ, sur l'application ou le site de la Française des jeux. La grille cochée d'une combinaison de base est vendue 2,50 euros. C'est 30 centimes de plus que celle du Loto, mais en cas de découverte des bons résultats, les 30 centimes de plus seront bien compensés... En effet, le jackpot de ce vendredi est 27 fois plus élevé que celui de ce mercredi. À noter toutefois que vos chances de remporter le tirage Loto sont sept fois plus élevées que celles de trouver les résultats gagnants de l'Euromillions. Une information qui mérite tout de même d'être prise en considération !