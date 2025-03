C'est la fin du ramadan 2025 : la date de l'Aïd el-Fitr peut-elle encore changer avant dimanche ?

Le ramadan 2025 touche à sa fin pour des millions de musulmans en France. La date de l'Aïd el-Fitr, marquant la rupture du jeûne, a été annoncée par plusieurs instances religieuses. Sauf une.

Depuis près d'un mois, les musulmans pratiquants de France, comme partout dans le monde, respectent le jeûne du ramadan, un des cinq piliers de l'islam. Pendant le ramadan, de l'aube au coucher du soleil, les fidèles s'abstiennent de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles. Un mois de privation et de spiritualité, mais aussi de convivialité, avec les repas partagés chaque soir à la rupture du jeûne.

Mais le ramadan 2025 touche à sa fin. La date de l'Aïd el-Fitr, l'une des célébrations majeures de l'année pour la communauté musulmane, est imminente. Comme son nom l'indique en arabe, cette "fête de la rupture du jeûne" marque la fin du ramadan et le retour à un rythme de vie normal. Ce moment de partage en famille et de solidarité est marqué cette année par le changement d'heure d'été, qui interviendra dans la nuit de samedi à dimanche.

Une instance n'a pas encore confirmé les dates de fin du ramadan et de l'Aïd

D'après les annonces de deux instances représentatives de l'islam en France, le Conseil français du culte musulman (CFCM) et le Conseil théologique musulman de France (CTMF), cette grande fête aura lieu ce dimanche 30 mars. Le mois de ramadan s'achèvera donc samedi 29 mars au soir, lors de l'iftar, le repas pris au coucher du soleil. Ces organismes ont déterminé les dates de fin du ramadan et de l'Aïd grâce au calcul astronomique de la nouvelle lune marquant l'entrée dans le mois suivant du calendrier hégirien.

Une instance clé de l'islam en France maintient malgré tout la tradition ancestrale qui consiste à observer directement l'apparition (ou non) du croissant lunaire dans le ciel lors de la "nuit du doute". La mosquée de Paris a en effet prévu de procéder à cette observation à l'œil nu samedi soir, pour confirmer la fin du ramadan. Si la lune est aperçue, alors l'Aïd el-Fitr sera bien célébré dimanche. Dans le cas contraire, il faudra patienter jusqu'à lundi. Mais la mosquée reconnaît aussi de plus en plus la validité des calculs astronomiques. Elle a d'ailleurs mentionné dans son calendrier "prévisionnel" la date du 30 mars pour l'Aïd.

S'il n'est pas exclu que la date finale soit décalée d'un jour selon le résultat de la nuit du doute, il y a fort à parier que les millions de fidèles de l'Hexagone pourront fêter la fin de leur mois d'abstinence dès dimanche. Un moment de communion et de retrouvailles, marqué par la prière solennelle du matin suivie de repas de fêtes, de visites familiales et d'échanges de cadeaux. Une façon de rendre grâce pour avoir accompli ce mois de jeûne et de demander pardon pour ses fautes passées. Une occasion aussi de resserrer les liens de la communauté musulmane chaque année.